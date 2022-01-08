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Bu nasıl bağımlılık? Taşıyıcı anne olma bağımlılığı yaşayan kadın 10. çocuğunu kucağına almak istiyor

08.01.2022 16:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Huddersfield’te yaşayan 33 yaşındaki Laura McCarthy isimli kadın çocuk sahibi olmak isteyen çiftlere yardımcı olmak için taşıyıcı annelik yapıyor. 4 çocuk annesi olan kadın, tıbbi olarak bebek sahibi olmayan çiftlerin hayallerini gerçekleştiriyor. Taşıyıcı annelik yaparak 5 çocuk daha doğuran kadın 10. hamileliğine hazır olduğunu dile getirdi.

Bu nasıl bağımlılık? Taşıyıcı anne olma bağımlılığı yaşayan kadın 10. çocuğunu kucağına almak istiyor

Taşıyıcı annelik yapan Laura McCarthy isimli bir kadın çocuk sahibi olamayan çiftlere yardım etmenin sevincini anlattı. 33 yaşındaki kadının kendi evliliklerinden 4 çocuğu bulunuyor ve çiftlere yardımcı olmak için 5 çocuk daha dünyaya getirdi. 11 yıl önce bir kız çocuğunun taşıyıcı annesi olan McCarthy, sadece 8 ay önce başka bir aile için ikizlerini doğurdu. Anne olmayı sevdiğini belirten kadın, şimdilerde ise 10. gebeliğinin hazırlıklarını yapıyor.

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Anne ve baba adaylarının başka bir yerde döllendirilen embriyosunun taşıyıcı annenin rahmine yerleştirilmesinden sonra bebek dünyaya geliyor. Pek çok ülkede yasal olmayan bu işleminin maddi ve manevi açıdan pek çok zorluğu bulunuyor. Taşıyıcı anne olarak çiftlere mutluluk dağıttığını ifade eden McCarthy, “Anne olmayı seviyorum. Bu dünyanın en iyi işi. Birinin ebeveyn oma hayallerini gerçekleştirmesine yardım edebilmek beni mutlu ediyor” dedi.

Sosyal medya hesabındna yaptığı paylaşımlarla taşıyıcı annelik konusunda insanların bildiği yanlışları düzeltmek istediğini belirten McCarthy, önceden her aileyi tanıdığını ve hamilelik boyunca iletişim halinde kaldıklarını dile getirdi. Çocukların anlayabilecekleri yaşa geldiklerinde doğumları hakkında daha fazla bilgi verildiğini söyledi. Henüz yeniden hamile kalmadığını ifade eden McCarthy, bağışlanmış yumurtası olan bekar bir erkek için taşıyıcı annelik yapacağını anlattı.

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