Bu nasıl bağımlılık? Taşıyıcı anne olma bağımlılığı yaşayan kadın 10. çocuğunu kucağına almak istiyor

Taşıyıcı annelik yapan Laura McCarthy isimli bir kadın çocuk sahibi olamayan çiftlere yardım etmenin sevincini anlattı. 33 yaşındaki kadının kendi evliliklerinden 4 çocuğu bulunuyor ve çiftlere yardımcı olmak için 5 çocuk daha dünyaya getirdi. 11 yıl önce bir kız çocuğunun taşıyıcı annesi olan McCarthy, sadece 8 ay önce başka bir aile için ikizlerini doğurdu. Anne olmayı sevdiğini belirten kadın, şimdilerde ise 10. gebeliğinin hazırlıklarını yapıyor.

“DÜNYANIN EN İYİ İŞİ”

Anne ve baba adaylarının başka bir yerde döllendirilen embriyosunun taşıyıcı annenin rahmine yerleştirilmesinden sonra bebek dünyaya geliyor. Pek çok ülkede yasal olmayan bu işleminin maddi ve manevi açıdan pek çok zorluğu bulunuyor. Taşıyıcı anne olarak çiftlere mutluluk dağıttığını ifade eden McCarthy, “Anne olmayı seviyorum. Bu dünyanın en iyi işi. Birinin ebeveyn oma hayallerini gerçekleştirmesine yardım edebilmek beni mutlu ediyor” dedi.

Sosyal medya hesabındna yaptığı paylaşımlarla taşıyıcı annelik konusunda insanların bildiği yanlışları düzeltmek istediğini belirten McCarthy, önceden her aileyi tanıdığını ve hamilelik boyunca iletişim halinde kaldıklarını dile getirdi. Çocukların anlayabilecekleri yaşa geldiklerinde doğumları hakkında daha fazla bilgi verildiğini söyledi. Henüz yeniden hamile kalmadığını ifade eden McCarthy, bağışlanmış yumurtası olan bekar bir erkek için taşıyıcı annelik yapacağını anlattı.



