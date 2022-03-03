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Maçlara HES kodu olmadan girilecek mi? Maçlara HES Kodu ile girmek zorunlu mu?

03.03.2022 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maçlara HES kodu olmadan girilecek mi? sorusunun yanıtı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamanın ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu'ndan konuya ilişkin beklenen açıklama geldi. Bu kapsamda Maçlara HES kodu olmadan girilecek mi? Maçlara HES Kodu ile girmek zorunlu mu? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte detaylar...

Maçlara HES kodu olmadan girilecek mi? Maçlara HES Kodu ile girmek zorunlu mu?

Maçlara HES kodu olmadan girilecek mi? sorusunun yanıtjnı öğrenmek isteyen kişiler internette araştırma yapmaya başladı. Karşılaşmalara HES Kodu sorgulaması yapılmadan seyirci alınıp alınmayacağı merak konusu olurken TFF, yaptığı açıklama ile merak edilen konuya açıklık getirdi. Peki Maçlara HES kodu olmadan girilecek mi? Maçlara HES Kodu ile girmek zorunlu mu? . Konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde...

MAÇLARA HES KODU OLMADAN GİRİLECEK Mİ?

Türkiye Futbol Federasyo tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, 12 yaş sınırının da kaldırıldığı belirtilerek, sporcular ile kulüp çalışanlarının Kovid-19 sağlık tedbirleri ve uygulamaları sorumluluğu kulüp yetkilileri ile sağlık ekiplerine devredildiği ve maçlarda sağlık tedbirleri kontrolörleri görevlendirilmeyeceği aktarıldı.

MAÇLARA HES KODU İLE GİRMEK ZORUNLU MU?

Kulüp doktorlarının müsabaka öncesi yapılan organizasyon toplantısına katılma zorunluluğunun da kaldırıldığına yer verilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"TFF Sağlık Kurulu olarak ülkemizin Kovid-19 ile mücadelesine önderlik eden ve Türk futbolunun her daim yanında olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, tüm teknik ve teknolojik imkanları ile bilgi paylaşımı ve destekleri sayesinde sürecin aksaksız yönetilmesini sağlayan başta Sayın Sağlık Bakanımız olmak üzere tüm bakanlık yetkililerine, müsabakaların oynanmasına katkıda bulunan diğer tüm bakanlarımız ve yetkililere, pandeminin başlamasından bugüne kadar Kovid-19 Sağlık Tedbirleri ve Uygulamaları sürecinde, pandemi sebebiyle futbolumuzun marka değerine zarar gelmeden, adil yarışma ortamı zedelenmeden ve büyük sağlık sorunları yaşanmadan müsabakaların devam etmesi için çaba harcayan değerli kulüplerimizin vefakar sağlık ekiplerine, her aşamada yanımızda olan ve destekçimiz olan Sayın TFF Başkanımız ve yönetim kurulumuza teşekkürlerimizi sunuyoruz."

MAÇLARA AŞISIZ GİRİLECEK Mİ?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) konuyla alakalı geçtiğimiz aylarda duyuru yaptı. Maçlarda stadyumlara girişte 3’üncü doz aşısı olmayanların alınmayacağı belirtildi. Söz konusu karara göre, hatırlatma dozunu olanlarda 14 günlük bağışıklık süresi aranmayacak.

TFF’nin sitesinde yer alan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: ”Tüm dünyada, özellikle de Avrupa’da Covid-19 vaka sayılarını hızla yükselten Omikron varyantı ülkemizde de etkili olmaya başlamıştır.

Sağlık Bakanlığımızın, bizzat Sayın Bakanımızın ifadeleri ile önümüzdeki günlere dair beklentisi vaka sayılarının hızla artacağı yönündedir. O nedenle aşılanma ve uygun takvimle destek dozlarının (3 veya 4. dozlar) yapılması daha büyük önem taşımaktadır.

Bilindiği üzere karşılaşmalara seyirci olarak sadece aşı takvimini (T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan aşılardan iki doz aşı olmak ya da Covid-19 hastalığını geçirmiş olup, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan aşılardan bir doz aşı olmak) tamamlamış olan kişiler veya Covid-19 hastalığını geçirip üzerinden 180 gün geçmemiş olan kişiler katılım sağlayabilmektedir.

Aşı takviminin tamamlanmasını takip eden 180 günü doldurmuş olan kişilerin kombine veya bilet almak sureti ile karşılaşmalara girebilmesi için hatırlatma aşılarını olmaları gerekmektedir. 180 günlük süreyi tamamlamış olmasına rağmen hatırlatma aşılarını olmayanların müsabakalara katılmaları mümkün olmayacaktır. 3. aşılarını veya daha sonraki aşılarını yaptırmış olan kişiler için 14 günlük bağışıklık süresi aranmayacaktır.”

Maçlara aşısız girilecek mi? Maçlara aşılı girmek zorunlu mu?

MASKE YASAĞI KALKTI MI?

Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yapan Bakan Koca, açık alanlarda maske uygulamasının kalkacağını ancak kapalı alanlarda devam edeceğini açıkladı. Ancak havalandırmanın yeterli olduğu ve tedbirlerin uygulandığı kapalı ortamlarda maske kullanılması zorunlu olmayacak. Öte yandan artık HES kodu talep edilmeyecek.

Bakan Koca, "Uçak, otobüs, sinema, okullar gibi kapalı alanlarda maskelere devam edeceğiz. Kapalı alan olup maskeler korunuyorsa maskeyi takmak şart değil diyoruz." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) HES kodu
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