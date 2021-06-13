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Maço sevgili isteyen Aleyna Tilki'den dans şovu! Kuliste roman havası oynadı!

13.06.2021 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, paylaşımları ile dikkat çekmeye devam ediyor. Her yaptığı ve paylaştığı ile adından söz ettiren ünlü şarkıcı, son olarak yayınladığı roman havası dansı ile hayranlarını şaşırttı. Geçtiğimiz günlerde konuk olduğu programda ideal erkek tanımıyla gelen Tilki, dans paylaşımı ile yine sosyal medyanın diline düştü...

Maço sevgili isteyen Aleyna Tilki'den dans şovu! Kuliste roman havası oynadı!

İlk olarak 'Cevapsız Çınlama' adlı parçayla büyük bir çıkış yaparak adından söz ettiren genç şarkıcı yine gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde 'İbrahim Selim ile Bu Gece' adlı programa konuk olan Aleyna Tilki, hayalindeki erkeği tanımlarken 'keko ve maço' olmalı demesiyle herkesi şaşkına çevirmişti. Önceki gün ise kuliste roman havası oynayarak takipçileri ile paylaşan ünlü şarkıcı, dansı ile yine adından söz ettirdi.

ROMAN HAVASI OYNADI

İlginç açıklamaları ve paylaşımları ile sık sık gündeme gelen Aleyna Tilki, yine yapacağını yaptı. 21 yaşındaki genç şarkıcı, Warner Music şirketi ile anlaşma yapmasıyla Türkiye'de bir ilke imza atarken, ettiği roman dansı ile herkesi şaşırttı. Aktif bir sosyal medya kullanıcısı olan Tilki, kuliste vakit geçirdiği esnada leoparlı taytı roman havası oynayınca sosyal medyanın diline düştü. Ünlü şarkıcı dans ettiği kareleri, "Rıfatla kuliste evcilik oynuyoruz. Ben mahalle arası kuaför salonu sahibi oldum. I love my çingene style" notuyla paylaştı. Tilkinin paylaşımına Şeyma Subaşı'nın 'Seni seviyorum' yorumu ise dikkatlerden kaçmadı.

İDEAL ERKEK BİRAZ KEKO OLMALI

Geçtiğimiz günlerde Youtube platformunda yayınlanan İbrahim Selim ile Bu Gece adlı programa konuk olan Aleyna Tilki verdiği yanıtlar ile herkesi şoke etti. İlk kez buluştuğu bir kişinin tavrının nasıl olması gerektiği konusunda tanım yapan genç şarkıcı, "Efendi, ağır, keko ve biraz maço olsun. İşime ve yaptıklarıma da karışmasın. Aslında bu çok zor değil, özünde kekoluk olacak ama bunu öyle çok hissettirmemek için elinden geleni yapacak" yanıtıyla hayranlarını şaşkına çevirdi.

Maço sevgili isteyen Aleyna Tilki'den dans şovu! Kuliste roman havası oynadı!

WARNER MUSİC İLE EL ŞIKIŞTI

Amerika'nın en büyük müzik şirketlerinden olan Warner Music’in ile aralarında geçen bir anısını anlatan Aleyna Tilki, ilk ben gittim binalarına ama o zamanlar baya iddialıydım, büyüdükçe o yönümü biraz törpüledim, sanırım bu iddiam onların hoşun gitti sonra onlar benim İstanbul'a geldi şeklinde konuştu.

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Aleyna Tilki
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