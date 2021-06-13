Maço sevgili isteyen Aleyna Tilki'den dans şovu! Kuliste roman havası oynadı!

İlk olarak 'Cevapsız Çınlama' adlı parçayla büyük bir çıkış yaparak adından söz ettiren genç şarkıcı yine gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde 'İbrahim Selim ile Bu Gece' adlı programa konuk olan Aleyna Tilki, hayalindeki erkeği tanımlarken 'keko ve maço' olmalı demesiyle herkesi şaşkına çevirmişti. Önceki gün ise kuliste roman havası oynayarak takipçileri ile paylaşan ünlü şarkıcı, dansı ile yine adından söz ettirdi.

ROMAN HAVASI OYNADI

İlginç açıklamaları ve paylaşımları ile sık sık gündeme gelen Aleyna Tilki, yine yapacağını yaptı. 21 yaşındaki genç şarkıcı, Warner Music şirketi ile anlaşma yapmasıyla Türkiye'de bir ilke imza atarken, ettiği roman dansı ile herkesi şaşırttı. Aktif bir sosyal medya kullanıcısı olan Tilki, kuliste vakit geçirdiği esnada leoparlı taytı roman havası oynayınca sosyal medyanın diline düştü. Ünlü şarkıcı dans ettiği kareleri, "Rıfatla kuliste evcilik oynuyoruz. Ben mahalle arası kuaför salonu sahibi oldum. I love my çingene style" notuyla paylaştı. Tilkinin paylaşımına Şeyma Subaşı'nın 'Seni seviyorum' yorumu ise dikkatlerden kaçmadı.