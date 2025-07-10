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Macron çiftinin arasında esen soğuk rüzgarın nedeni belli oldu! Yürek burkan detay...

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile eşi Brigette Macron'un İngiltere ziyareti sırasında Brigette Macron'un eşine karşı soğuk davranması dikkatlerden kaçmamıştı. Günler sonra bu soğukluğun nedeni belli oldu.

Macron çiftinin arasında esen soğuk rüzgarın nedeni belli oldu! Yürek burkan detay...

47 yaşındaki Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a İngiltere'ye eşlik eden Fransa'nın first lady'si Brigitte Macron'un mesafeli ve gergin tavrı dikkat çekmişti. Uçaktan inerken eşinin uzattığı eli havada bırakıp korkuluklara tutunmayı tercih etmesi gündem olmuştu.

Macron çiftinin arasında esen soğuk rüzgarın nedeni belli oldu! Yürek burkan detay... 1

KIZ KARDEŞİNİ KAYBETMİŞ

Brigitte Macron'un soğuk tavırlarının nedeni belli oldu. Macron'un kız kardeşi Anne-Marie Trogneux geçen hafta hayatını kaybetmesi nedeniyle bu tavırlardığı sergilediği ortaya çıktı.

Macron çiftinin arasında esen soğuk rüzgarın nedeni belli oldu! Yürek burkan detay... 2

Eşiyle 18 yıldır evli olan Brigitte Macron, bu derin acıya rağmen Cumhurbaşkanı’nı Londra yolculuğunda yalnız bırakmadı. Aile yakını, "Macron hanım kız kardeşini çok severdi, kaybı onu derinden etkiledi. Ancak görev bilinciyle İngiltere’ye eşlik etmeyi kabul etti” dedi.

ÇAPKIN BAKIŞLAR ATTI

Emmanuel Macron'un İngiliz Kraliyet Sarayı'ndaki tavırları da gündem oldu. Evli olan İngiliz prensesine attığı bakışlarla dikkat çeken Macron'un, Kate Middleton'la yemek esnasında yan yan oturup attığı bakışlar "Çapkınlık" olarak yorumlandı.

Macron çiftinin arasında esen soğuk rüzgarın nedeni belli oldu! Yürek burkan detay... 3

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Anahtar Kelimeler:
Emmanuel Macron macron
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