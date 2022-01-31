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  4. Maçta evlenme teklifi etmişti! Futbolcu Max Kruse'nin eşi güzelliğiyle büyüledi...

Maçta evlenme teklifi etmişti! Futbolcu Max Kruse'nin eşi güzelliğiyle büyüledi...

31.01.2022 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Wolfsburg’a transfer olan Max Kruse, 25 Temmuz 2021'de Kürk kökenli sevgilisi Dilara Mardine'ye maçta evlenme teklifi etmiş ve bu romantik evlilik teklifiyle oldukça konuşulmuştu. Max Kruse'nin Türk eşi, Instagram'da güzelliğiyle büyüledi.

Maçta evlenme teklifi etmişti! Futbolcu Max Kruse'nin eşi güzelliğiyle büyüledi...

Kürt kökenli sevgilisi Dilara Mardine'ye maçta ekran önünde evlenme teklifi eden Max Kruse'nin giydüğü tişörtün üstünde Kürtçe, “Seni çok seviyorum, benimle evlenir misin?” yazısı yer almıştı. Bu teklifle uzun süre konuşulan ikili geçtiğimiz ay hayatını birleştirdi. Max Kruse'nin eşi Dilara Mardine'nin pozları olay oldu. Max Kruse, 2019-2020'de Fenerbahçe'de forma giymişti.

Maçta evlenme teklifi etmişti! Max Kruse'nin eşi güzelliğiyle büyüledi...

MAX KRUSE'NİN EŞİ DİLARA MARDİNE'NİN INSTAGRAM POZLARI OLAY OLDU

Max Kruse, maçta canlı yayında Kürtçe evlilik teklifi ettiği Dilara Mardine ile geçtiğimiz ay evlendi. Instagram'ı aktif olarak kullanan Dilara Mardine eşi Max Kruse ile sık sık fotoğraf paylaşıyor.

Maçta evlenme teklifi etmişti! Max Kruse'nin eşi güzelliğiyle büyüledi...

Dilara Mardine'nin Instagram pozları olay oldu.

Maçta evlenme teklifi etmişti! Max Kruse'nin eşi güzelliğiyle büyüledi...

Dilara Mardine hakkında fazla bilgi yer almıyor. Mardine'nin Kürk kökenli olduğu biliniyor.

Maçta evlenme teklifi etmişti! Max Kruse'nin eşi güzelliğiyle büyüledi...

Dilara Mardine Instagram'da, 'dilaramardine' kullanıcı adı ile paylaşım yapıyor ve 69 bin takipçisi bulunuyor. İşte o pozlar...

Maçta evlenme teklifi etmişti! Max Kruse'nin eşi güzelliğiyle büyüledi...

Maçta evlenme teklifi etmişti! Max Kruse'nin eşi güzelliğiyle büyüledi...

Maçta evlenme teklifi etmişti! Max Kruse'nin eşi güzelliğiyle büyüledi...

Maçta evlenme teklifi etmişti! Max Kruse'nin eşi güzelliğiyle büyüledi...

Maçta evlenme teklifi etmişti! Futbolcu Max Kruse'nin eşi güzelliğiyle büyüledi...


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