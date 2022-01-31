Maçta evlenme teklifi etmişti! Futbolcu Max Kruse'nin eşi güzelliğiyle büyüledi...

Kürt kökenli sevgilisi Dilara Mardine'ye maçta ekran önünde evlenme teklifi eden Max Kruse'nin giydüğü tişörtün üstünde Kürtçe, “Seni çok seviyorum, benimle evlenir misin?” yazısı yer almıştı. Bu teklifle uzun süre konuşulan ikili geçtiğimiz ay hayatını birleştirdi. Max Kruse'nin eşi Dilara Mardine'nin pozları olay oldu. Max Kruse, 2019-2020'de Fenerbahçe'de forma giymişti.

MAX KRUSE'NİN EŞİ DİLARA MARDİNE'NİN INSTAGRAM POZLARI OLAY OLDU

Max Kruse, maçta canlı yayında Kürtçe evlilik teklifi ettiği Dilara Mardine ile geçtiğimiz ay evlendi. Instagram'ı aktif olarak kullanan Dilara Mardine eşi Max Kruse ile sık sık fotoğraf paylaşıyor.

Dilara Mardine'nin Instagram pozları olay oldu.

Dilara Mardine hakkında fazla bilgi yer almıyor. Mardine'nin Kürk kökenli olduğu biliniyor.

Dilara Mardine Instagram'da, 'dilaramardine' kullanıcı adı ile paylaşım yapıyor ve 69 bin takipçisi bulunuyor. İşte o pozlar...



