"Maddi durumu iyiydi" deyip açıkladı! Ahu Tuğba'nın cenazesi için Mevlüt Çavuşoğlu aracı olmuş

Ahu Tuğba’nın Miami’de yaşayan kızı Anjelik, Ekran Haber’den Emre Kulcanay'a özel açıklamalarda bulundu. Annesinin ölümü, son durumu, cenaze hazırlıkları ve yapılan yardımlarla ilgili konuşan Anjelik, kendisi ve annesi hakkında yazılan ‘yalan ve yanlış’ dediği bilgilere de açıklık getirdi.

25 gündür beklenen Ahu Tuğba'nın cenaze töreniyle Anjelik Calvin gece saatlerinde yaptığı açıklamada; "Aşkımın cenaze saati, günü, kesinleşmedi. Bu hafta sonuna yetiştirmek istedik, Cuma'ya yetiştirmek istedik, yetiştiremedim Allah affetsin. Ama bu Cuma akşamı Türkiye'deyiz. Aynı uçakla geliyorum. Saat ve yer kesinleşince size muhakkak bildireceğim" notunu düştü.

Ünlü sinema sanatçısı Ahu Tuğba’nın cenazesinin Miami’den İstanbul’a getirilmesi için Dışişleri Eski Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu aracılığıyla Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu’nun destek olduğunu doğrulayan Anjelik Calvin, “Sadece cenazenin THY uçağı ile karşılanmasıyla ilgili bir meblağ gönderildi, morg masrafları ve kendi biletimi annem ile ortak hesabımızdan ödedim” dedi.

Annesi Ahu Tuğba’nın kira gelirleri ile ‘maddi durumu iyi biri’ olduğunun altını çizen Anjelik, “Annem 2010’dan bugüne çalışmadan Miami’de yaşadı. Ortak hesabımız vardı; ben hâlâ onun ekmeğini yiyorum” diyerek Ahu Tuğba’nın maddi durumu hakkında yanlış bilgiler paylaşılmasına tepki gösterdi.