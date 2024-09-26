MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. "Maddi durumu iyiydi" deyip açıkladı! Ahu Tuğba'nın cenazesi için Mevlüt Çavuşoğlu aracı olmuş

"Maddi durumu iyiydi" deyip açıkladı! Ahu Tuğba'nın cenazesi için Mevlüt Çavuşoğlu aracı olmuş

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
26.09.2024 12:56
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'ye bir türlü getirilemeyen Ahu Tuğba için kızından açıklama geldi. Annesinin maddi durumunun iyi olduğunu söyleyen Anjelik "Ortak hesabımız vardı; ben hâlâ onun ekmeğini yiyorum” dedi.

"Maddi durumu iyiydi" deyip açıkladı! Ahu Tuğba'nın cenazesi için Mevlüt Çavuşoğlu aracı olmuş

Ahu Tuğba’nın Miami’de yaşayan kızı Anjelik, Ekran Haber’den Emre Kulcanay'a özel açıklamalarda bulundu. Annesinin ölümü, son durumu, cenaze hazırlıkları ve yapılan yardımlarla ilgili konuşan Anjelik, kendisi ve annesi hakkında yazılan ‘yalan ve yanlış’ dediği bilgilere de açıklık getirdi.

25 gündür beklenen Ahu Tuğba'nın cenaze töreniyle Anjelik Calvin gece saatlerinde yaptığı açıklamada; "Aşkımın cenaze saati, günü, kesinleşmedi. Bu hafta sonuna yetiştirmek istedik, Cuma'ya yetiştirmek istedik, yetiştiremedim Allah affetsin. Ama bu Cuma akşamı Türkiye'deyiz. Aynı uçakla geliyorum. Saat ve yer kesinleşince size muhakkak bildireceğim" notunu düştü.

ahu-tugba-nin-cenazesi-turkiye-ye-getiriliyor-kizindan-yeni-aciklamalar-bDKcZ

Ünlü sinema sanatçısı Ahu Tuğba’nın cenazesinin Miami’den İstanbul’a getirilmesi için Dışişleri Eski Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu aracılığıyla Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu’nun destek olduğunu doğrulayan Anjelik Calvin, “Sadece cenazenin THY uçağı ile karşılanmasıyla ilgili bir meblağ gönderildi, morg masrafları ve kendi biletimi annem ile ortak hesabımızdan ödedim” dedi.

Annesi Ahu Tuğba’nın kira gelirleri ile ‘maddi durumu iyi biri’ olduğunun altını çizen Anjelik, “Annem 2010’dan bugüne çalışmadan Miami’de yaşadı. Ortak hesabımız vardı; ben hâlâ onun ekmeğini yiyorum” diyerek Ahu Tuğba’nın maddi durumu hakkında yanlış bilgiler paylaşılmasına tepki gösterdi.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Mevlüt Çavuşoğlu
En Çok Okunan Haberler
Öğretmen velilere isyan etti! Defteri masaya vura vura anlattı

Öğretmen velilere isyan etti! Defteri masaya vura vura anlattı

Pilot ile kule arasında ilginç diyalog! "Şımarık tavırlar bunlar"

Pilot ile kule arasında ilginç diyalog! "Şımarık tavırlar bunlar"

MTV'den IMEI kayıt ücretine... 45 bin liraya yükselecek

MTV'den IMEI kayıt ücretine... 45 bin liraya yükselecek

G.Saray göz korkuttu, o isimlere hayran kaldılar: 'Canavar gibi...' Yunanlar'dan 1453 vurgusu!

G.Saray göz korkuttu, o isimlere hayran kaldılar: 'Canavar gibi...' Yunanlar'dan 1453 vurgusu!

Ölüp yeniden dirildiğini söyleyen adam 'öbür dünyayı' böyle anlattı

Ölüp yeniden dirildiğini söyleyen adam 'öbür dünyayı' böyle anlattı

İğrenç olay! Oyunculara cinsel içerikli sahneleri atıp...

İğrenç olay! Oyunculara cinsel içerikli sahneleri atıp...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Ömür boyu garantili! Stanley'in çok satan termosu indirime girdi

Ömür boyu garantili! Stanley'in çok satan termosu indirime girdi

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Fonksiyonel, dayanıklı, rahat! Merrell indirimi devam ediyor

Fonksiyonel, dayanıklı, rahat! Merrell indirimi devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.