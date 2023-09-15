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Maddi krizler yaşayan Harika Avcı'dan kötü haber! Tedaviyi reddediyor...

15.09.2023 08:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz yıl siroz teşhisi konulan 63 yaşındaki şarkıcı Harika Avcı'nın tedavi olmayı reddettiği öğrenildi. Bir dönemin önemli assolistlerinden Harika Avcı'nın 'manevi oğlum' dediği Harun Başal da bu gelişmeyi doğruladı. Başal, "Kimseyle görüşmek istemiyor. Evden çıkmıyor. Tedavi olması gerekiyor. Tedaviyi de kabul etmiyor" dedi.

Güzelliğiyle Yeşilçam'a damga vuran ve uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Harika Avcı'nın sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği ortaya çıkmıştı. Zaman zaman parasız kaldığı ve zor günler geçirdiğine dair haberlerle gündeme gelen Avcı'ya siroz teşhisi konulmuştu.

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MADDİ KRİZLER YAŞIYORDU

Uzun yıllardır gözlerden uzak bir hayat süren Harika Avcı'nın tedavi olmayı reddettiği ortaya çıktı. HaberTürk'ten Aytekin Teker'in haberine göre; yaşadığı maddi krizler ve bunalım nedeniyle zor günler geçiren Harika Avcı'yı yakınlarının ikna etmeye çalıştığını öğrenildi.

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Harika Avcı'nın 'manevi oğlum' dediği Harun Başal da bu gelişmeyi doğruladı. Avcı'nın hem bedenen hem de ruhen yaşadığı sıkıntıların devam ettiğini belirten Başal, "Kimseyle görüşmek istemiyor. Evden çıkmıyor. Tedavi olması gerekiyor. Tedaviyi de kabul etmiyor" dedi.


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