Madımak çorbası tarifi: Madımak çorbası nasıl yapılır?

Sivas mutfağına has lezzetlerden biri olan madımak çorbası tarifini siz de aşağıdaki malzemeleri kullanarak kolayca yapabilirsiniz. Madımak yemeği olarak da bilinen bu tarif aslında yapımı oldukça kolay tariflerden biri.
Madımak çorbasını 2 kişilik olarak aşağıdaki tarife göre hazırlayabilirsiniz. Eğer daha fazla sayıda kişi için yapacaksanız malzeme miktarlarını artırmanız yeterli olacaktır. Üstelik yapımı sadece birkaç dakikanızı alacak. Şimdiden afiyet olsun.
MALZEMELER
Yarım kilo ayıklanmış madımak
1 soğan
1 bardak bulgur
1 kaşık tereyağı
1 çay kaşığı pul biber
1 kaşık salça
TARİF
Madımakları yıkayın ve süzün.
Tencerede yağ ve soğanı kavurun.
Salça ekleyip biraz daha kavurun.
Madımakları doğrayarak ekleyin.
Üzerini geçecek kadar kaynar su ekleyin ve karıştırın.
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