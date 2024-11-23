YEMEK

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Çorba Tarifleri
  4. Madımak çorbası tarifi: Madımak çorbası nasıl yapılır?

Madımak çorbası tarifi: Madımak çorbası nasıl yapılır?

Ferhan Petek Ferhan Petek
23.11.2024 18:23
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas mutfağına has lezzetlerden biri olan madımak çorbası tarifini siz de aşağıdaki malzemeleri kullanarak kolayca yapabilirsiniz. Madımak yemeği olarak da bilinen bu tarif aslında yapımı oldukça kolay tariflerden biri.

Madımak çorbası tarifi: Madımak çorbası nasıl yapılır?
Tarif Puanı
Teşekkürler!
Puanınız alınmıştır.
Kaç kisilik 2
Hazırlık Süresi 15dk
Pişirme Süresi 30dk
Kalori/Porsiyon 250kal

Madımak çorbasını 2 kişilik olarak aşağıdaki tarife göre hazırlayabilirsiniz. Eğer daha fazla sayıda kişi için yapacaksanız malzeme miktarlarını artırmanız yeterli olacaktır. Üstelik yapımı sadece birkaç dakikanızı alacak. Şimdiden afiyet olsun.

MALZEMELER

  • Yarım kilo ayıklanmış madımak
  • 1 soğan
  • 1 bardak bulgur
  • 1 kaşık tereyağı
  • 1 çay kaşığı pul biber
  • 1 kaşık salça

TARİF

  • Madımakları yıkayın ve süzün.
  • Tencerede yağ ve soğanı kavurun.
  • Salça ekleyip biraz daha kavurun.
  • Madımakları doğrayarak ekleyin.
  • Üzerini geçecek kadar kaynar su ekleyin ve karıştırın.
  • Orta ateşte 15 dakika kadar pişirin.
Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
çorba tarif
En Çok Okunan Haberler
Hacamat ve akupunktur için artık aile hekiminize gidebilirsiniz

Hacamat ve akupunktur için artık aile hekiminize gidebilirsiniz

Eski Milletvekili Emekli Tümgeneral Kamil Erdal Sipahi intihara teşebbüs etti! Hayati tehlikesi var

Eski Milletvekili Emekli Tümgeneral Kamil Erdal Sipahi intihara teşebbüs etti! Hayati tehlikesi var

Kriz büyüyor! Kapılarına ‘50 - 100 dolar almıyoruz’ yazısı astılar

Kriz büyüyor! Kapılarına ‘50 - 100 dolar almıyoruz’ yazısı astılar

F.Bahçe'yi Şampiyonlar Ligi'nden elemişti! Icardi'nin yerine o geliyor...

F.Bahçe'yi Şampiyonlar Ligi'nden elemişti! Icardi'nin yerine o geliyor...

Bitlis'teki korkutan depremin ardından panikleten uyarı! 'Bugün evlerini kullanmasalar iyi olur'

Bitlis'teki korkutan depremin ardından panikleten uyarı! 'Bugün evlerini kullanmasalar iyi olur'

Zam yolda! Fiyatlar pompaya yansıyacak... Akaryakıtta tabela yine değişiyor

Zam yolda! Fiyatlar pompaya yansıyacak... Akaryakıtta tabela yine değişiyor

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı!

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı!

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.