Madımak çorbası tarifi: Madımak çorbası nasıl yapılır?

Madımak çorbasını 2 kişilik olarak aşağıdaki tarife göre hazırlayabilirsiniz. Eğer daha fazla sayıda kişi için yapacaksanız malzeme miktarlarını artırmanız yeterli olacaktır. Üstelik yapımı sadece birkaç dakikanızı alacak. Şimdiden afiyet olsun.

MALZEMELER Yarım kilo ayıklanmış madımak

1 soğan

1 bardak bulgur

1 kaşık tereyağı

1 çay kaşığı pul biber

1 kaşık salça