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Madonna'dan Dennis Rodman'a olay teklif... 'Cinsel ilişki için...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 16:38 | Son Güncelleme

Madonna'nın eski sevgilisi Dennis Rodman bomba açıklamalar yaptı. Rodman yaptığı açıklamada Madonna'nın kendisiyle ilişkiye girmek için bir jet gönderdiğini söyledi.

Madonna'dan Dennis Rodman'a olay teklif... 'Cinsel ilişki için...'

İddialara göre bir zamanlar Madonna, anne olmak için çuvalla para dökmeye gönüllüydü! Perşembe günü The Breakfast Club isimli programa katılan Dennis Rodman, Madonna ile 1993 yılındaki ilişkisi hakkında konuştu ve Madonna'nın kendisine, onu hamile bırakması karşılığında 20 milyon dolar teklif ettiğini söyledi.

58 yaşındaki Rodman, o zamanlar Madonna ile birlikte olmak istese de aklına böyle bir şey gelmiyordu. Madonna ünlü ismi arayıp "Dennis, biliyorsun ki şu an döllenme dönemindeyim" dedi. Rodman ne demek istediğini anlamasa da Madonna'nın cinsel ilişkiye girmek için kendisine gönderdiği jete atlayıp Madonna'nın yanına gitti.

Sonrasında ise yarım kalan kumar oyununu bitirmek için Las Vegas'a geri uçtu.

"Eğer onu hamile bırakırsam bana 20 milyon dolar ödeyeceğini söyledi. Bu da çocuk doğarsa olacaktı" diyen Rodman ayrıca Madonna'nın Carlor Leon'dan olan kızı Lourdes Leon'un da aynı anlaşma sonucu olduğunu düşünüyor.

Madonna henüz konuyla ilgili açıklamada bulunmadı.


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Madonna Dennis Rodman

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