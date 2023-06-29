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Madonna hastaneye kaldırıldı! Dünya turnesi ertelendi

29.06.2023 00:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü sanatçı Madonna'nın yakalandığı "ciddi bir bakteriyel enfeksiyon" nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ve yoğun bakımda tedavi altına alındığı açıklandı. Madonna'nın 15 Temmuz’da başlayacak olan dünya turnesi de ertelendi.

Madonna hastaneye kaldırıldı! Dünya turnesi ertelendi

Dünyaca ünlü ABD’li sanatçı Madonna’nın hastaneye kaldırıldığı ve birkaç gün yoğun bakımda kaldığı açıklandı. Madonna’nın menajeri Guy Oseary yaptığı açıklamada, "24 Haziran Cumartesi günü Madonna, yoğun bakımda birkaç gün kalmasına neden olan ciddi bir bakteriyel enfeksiyona yakalandı. Sağlığı iyiye gidiyor ancak halen tıbbi bakım altında. Tam bir iyileşme bekleniyor" dedi.

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MENAJERİ AÇIKLAMA YAPTI

Oseary, Madonna'nın 15 Temmuz'da Kanada'nın Vancouver kentinde başlaması planlanan ve 35 şehri kapsayacak olan dünya turnesinin bu nedenle ileri bir tarihe ertelendiğini duyurarak, "Turne için yeni bir başlangıç tarihi ve yeniden planlanan şovlar da dahil olmak üzere daha fazla ayrıntıyı planlar planlamaz sizinle paylaşacağız" dedi. (İHA)

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