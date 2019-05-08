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Madonna havaalanına burka ile girdi

MAGAZİN HABERLERİ  | 08.05.2019 11:22 | Son Güncelleme

Dünya starı Madonna, New York'taki JFK Havaalanı'na burka ile girdi, güvenlik aramasında soyundu.

Madonna havaalanına burka ile girdi

‘Pop müziğin kraliçesi’ Madonna, geleneksel olarak her yıl katıldığı MET Gala’ya bu yıl katılmadı. Önceki akşam New York’ta düzenlenen MET Gala 2019’da görünmeyen Madonna, John F. Kennedy Havaalanı’nda görüntülendi.

60 yaşındaki şarkıcının havaalanına burka ile girmesi dikkat çekti.

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Madonna, New York Yankees tarzı montu ve Louis Vuitton ayakkabılarıyla tamamladı.

Madonna, havaalanı güvenliğine geldiğindeyse tişörtle kalacak şekilde üzerindekileri çıkardı.

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Madonna’nın havaalanına neden burkayla girmeyi tercih ettiği bilinmiyor.


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Madonna Madonna burka

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