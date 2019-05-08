Madonna havaalanına burka ile girdi

‘Pop müziğin kraliçesi’ Madonna, geleneksel olarak her yıl katıldığı MET Gala’ya bu yıl katılmadı. Önceki akşam New York’ta düzenlenen MET Gala 2019’da görünmeyen Madonna, John F. Kennedy Havaalanı’nda görüntülendi.

60 yaşındaki şarkıcının havaalanına burka ile girmesi dikkat çekti.

Madonna, New York Yankees tarzı montu ve Louis Vuitton ayakkabılarıyla tamamladı.

Madonna, havaalanı güvenliğine geldiğindeyse tişörtle kalacak şekilde üzerindekileri çıkardı.

Madonna’nın havaalanına neden burkayla girmeyi tercih ettiği bilinmiyor.



