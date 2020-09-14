Pop müziğinin yaşayan efsanesi Madonna’nın hayatı film oluyor. Kariyerinin ilk yıllarını konu alacağı öğrenilen film için sanatçı, Juno ile En İyi Özgün Senaryo Oscar’ını kazanan senarist Diablo Cody’yle birlikte çalışıyor.

Bir saatlik bir Instagram Live yayınıyla haberi doğrulayan ikili, projenin Madonna’nın New York’daki erken yıllarına ve Andrew Lloyd Webber’la çalışmasına odaklanacağını belirtti. Aynı zamanda bir kadın olarak sanat dünyasında var olmanın zorluklarının da filmde yer alacağını belirten Madonna, 1978 yılında cebinde 35 dolarla New York’a taşınmış ve kısa sürede ünlenmişti.

Sanatçı aynı zamanda Webber’ın Evita’sıyla Golden Globe’u kazanmıştı. Bu süreci de ele alacak olan filmde, yönetmenle çalışma deneyiminin hoş olmayan kısımlarından bahsedeceğini belirten Madonna, Webber’ın kendisini filmde istediğinden bile emin olmadığını da ekledi. Senaryosunun 107 sayfası şimdiden yazılmış olan filmin prodüksiyon takvimiyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.



