Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence

Maduro'nun gözaltı eşofmanı fenomen oldu: Stoklar tükenirken karaborsa fiyatları uçuşa geçti!

ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medyada paylaştığı bir fotoğraf, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun siyasi akıbeti yerine giydiği eşofman takımını gündeme taşıdı. Maduro'nun gözaltında giydiği eşofman, kısa sürede sosyal medyanın diline düşerek, üretici firmanın stoklarını eritti. Eşofman karaborsada el yakmaya başladı.

Maduro'nun gözaltı eşofmanı fenomen oldu: Stoklar tükenirken karaborsa fiyatları uçuşa geçti!
Çiğdem Sevinç

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ABD operasyonu sonrası giydiği eşofman takımı, sosyal medyada viral olarak satış rekorları kırdı. Stoklar anında tükenirken, karaborsada astronomik fiyatlar görülmeye başlandı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD güçleri tarafından gerçekleştirilen ve eşi Cilia Flores ile birlikte ülke dışına çıkarıldığı iddia edilen operasyonun ardından, Amerikan Deniz Kuvvetleri'ne ait USS Iwo Jima gemisine götürülmüştü. ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğraf, olayın siyasi boyutundan ziyade Maduro'nun üzerindeki eşofman takımına odaklanılmasına neden oldu. Gözleri bağlı ve kelepçeli bir şekilde görülen Maduro'nun giydiği spor kıyafet, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Maduro nun gözaltı eşofmanı fenomen oldu: Stoklar tükenirken karaborsa fiyatları uçuşa geçti! 1

STOKLAR SAATLER İÇİNDE TÜKENDİ

Sosyal medya kullanıcıları, Maduro'nun eşofmanının markasını ve modelini araştırmaya başladı. Bir Amerikan spor giyim markasına ait olduğu tespit edilen eşofman takımı, internet üzerinden satış yapan platformlarda adeta kapış kapış satıldı. Firmanın stokları saatler içinde tükenirken, eşofman takımı karaborsaya düştü. Karaborsada, normal fiyatının kat kat üzerinde fiyatlarla satışa sunulan eşofman takımı, yine de alıcı bulmakta zorlanmadı.

Maduro nun gözaltı eşofmanı fenomen oldu: Stoklar tükenirken karaborsa fiyatları uçuşa geçti! 2

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Üniversitede skandal! Kız öğrencilerin sızdırılan fotoğraflarını oylamaya açtılarÜniversitede skandal! Kız öğrencilerin sızdırılan fotoğraflarını oylamaya açtılar
Ankara'da gizemli cisim görenleri şaşkına çevirdi! Ankara'da gizemli cisim görenleri şaşkına çevirdi!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Nicolas Maduro eşofman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Venezuela lideri Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi!

Venezuela lideri Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi!

Yer İstanbul... Mavi Göl’de balıklar can çekişiyor!

Yer İstanbul... Mavi Göl’de balıklar can çekişiyor!

Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci'nin mesajlaşmaları ortaya çıktı!

Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci'nin mesajlaşmaları ortaya çıktı!

'Vefatınızda orada olmayacağım' demişti! Üzen haber

'Vefatınızda orada olmayacağım' demişti! Üzen haber

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

İslam Memiş altın için tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım'

İslam Memiş altın için tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.