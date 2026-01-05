Maduro'nun gözaltı eşofmanı fenomen oldu: Stoklar tükenirken karaborsa fiyatları uçuşa geçti!

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ABD operasyonu sonrası giydiği eşofman takımı, sosyal medyada viral olarak satış rekorları kırdı. Stoklar anında tükenirken, karaborsada astronomik fiyatlar görülmeye başlandı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD güçleri tarafından gerçekleştirilen ve eşi Cilia Flores ile birlikte ülke dışına çıkarıldığı iddia edilen operasyonun ardından, Amerikan Deniz Kuvvetleri'ne ait USS Iwo Jima gemisine götürülmüştü. ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğraf, olayın siyasi boyutundan ziyade Maduro'nun üzerindeki eşofman takımına odaklanılmasına neden oldu. Gözleri bağlı ve kelepçeli bir şekilde görülen Maduro'nun giydiği spor kıyafet, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.

STOKLAR SAATLER İÇİNDE TÜKENDİ

Sosyal medya kullanıcıları, Maduro'nun eşofmanının markasını ve modelini araştırmaya başladı. Bir Amerikan spor giyim markasına ait olduğu tespit edilen eşofman takımı, internet üzerinden satış yapan platformlarda adeta kapış kapış satıldı. Firmanın stokları saatler içinde tükenirken, eşofman takımı karaborsaya düştü. Karaborsada, normal fiyatının kat kat üzerinde fiyatlarla satışa sunulan eşofman takımı, yine de alıcı bulmakta zorlanmadı.