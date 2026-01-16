Mynet Trend

Mağarada mumyalanmış halde bulundu! 130 ile 1.800 yıllık olabilir

Suudi Arabistan'da bulunan bir mağarada 7 çita ile 54 ek çita kalıntısı keşfedildi. Kalıntıların 130 ile 1.800 yıllık olduğu düşünülüyor.

Suudi Arabistan'ın Arar kenti yakınlarındaki Lauga mağarasında mumyalaşmış 7 çita iskeleti ve 54 başka çita kalıntısı bulundu.

YAŞLARI 130 İLE 1.800 YIL ARASINDA

2022–2023 yıllarında yürütülen kazılarda ortaya çıkarılan kalıntıların yaşlarının 130 ile 1.800 yıl arasında değiştiği belirtildi. Uzmanlar, bu eski kalıntıların sadece tarih öncesi çita popülasyonlarının haritasını çıkarmakla kalmayıp, bölgedeki biyolojik çeşitliliğin geçmişini anlamaya da yardımcı olacağını söylüyor.

Bu keşif çitalarının yüzyıllar önce Arap Yarımadası'nda yaşamış olduğunu gösteren ilk somut kanıtları olarak görülüyor.

