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Mağarada yerin 200 metre altında mahsur kaldılar! Bir 'suitte' kurtarılmayı bekliyorlar

25.10.2022 17:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pazartesi günü ABD'nin Arizona eyaletindeki Grand Canyon Caverns'ta, bir asansörün arızalanmasının ardından 5 turistin 24 saatten uzun bir süre boyunca yerin 200 metre altında mahsur kaldığı açıklandı.

Mağarada yerin 200 metre altında mahsur kaldılar! Bir 'suitte' kurtarılmayı bekliyorlar

Coconino Şerif Ofisi sözcüsü Jon Paxton, Pazar günü gün batımında beş turistin bir yeraltı otel süiti ve restoranın bulunduğu ülkenin en büyük kuru mağaralarında turistik cazibe merkezindeki asansörün arızalanması nedeniyle mahsur kaldığını açıkladı. Yukarı çıkabilmeleri için 20 kat merdiven çıkmaları gerekiyordu ancak bunu engelleyen tıbbi bir durumları olduğu için aşağıda mahsur kaldılar.

HALA ÇALIŞIYORLAR

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Merdivenlerin eski bir yangın merdivenine benzediğini ve erişilebilirlik sorununu artırdığını da sözlerine ekledi. Paxton, Pazartesi günü asansörü harici bir jeneratöre bağladıklarını, ancak eklentinin başarısız olduğunu söyledi. Asansör tamir personelinin asansörü tamir etmek için hala çalıştığı bildirilirken, yetkililerin beş turisti mağaradan asansör boşluğundan çıkarmak için bir koşum takımı kullanıp kullanmamayı tartıştığı aktarıldı.

SUİTTE BEKLİYORLAR

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Bu arada, beş turistin, altı kişinin uyuyabildiği ve iki kişilik geceliği 1000 dolara mal olan yer altı süitinde kaldığı açıklandı. Süitte iki kraliçe yatak, katlanır futon, banyo ve mikrodalga fırın ve mini buzdolabı içeren bir mini mutfak bulunduğu biliniyor.

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