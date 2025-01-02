Magarsus'un ikinci sezonundan ilk fragman yayınlandı! Hayranlarını heyecanlandırmayı başardı

Yönetmenliğini Yunus Ozan Korkut’un üstlendiği dizinin başrollerinde Berkay Ateş, Çağlar Ertuğrul, Merve Dizdar, Hazal Türesan, Cemre Ebüzziya ve Bora Akkaş yer alıyor. Genç yeteneklerle usta isimleri bir araya getiren oyuncu kadrosunda ayrıca Ozan Çelik, Bihter Dinçel, Fırat Kaymak ve Aykut Temel bulunuyor. Senaryosu Yunus Ozan Korkut ve Mustafa Yürüktümen tarafından kaleme alınan Magarsus'un ikinci sezonunda ise dizinin kadrosuna Sezin Akbaşoğulları, Deniz Celiloğlu ve Vildan Atasever eklendi.

MAGARSUS İKİNCİ SEZON KONUSU

Yeni sezonda; Beton, Turgut ve Tansu arasında süregelen çatışmalar, bölge üzerinde hâkimiyet kurmaya çalışan yabancı güçlerle daha da karmaşık bir hale geliyor. Amerikalı bir şirketin altın madeni kurma planları ve Rus uyuşturucu kartelinin liman üzerinde kontrol sağlamaya çalışması, Sarıbahçe’de kıyasıya bir mücadeleyi tetikliyor. Barış ortamı, içeriden ve dışarıdan gelen tehditlerle yerini büyük bir fırtınaya bırakıyor.