Mağazadan alıp o hatayı yaptı, sonu kötü oldu! Her yerinde kabarcıklar çıktı! Siz sakın yapmayın...

TikTok'ta "@onenevertwhoo_one" isimli kullanıcı ikinci el mağazasından aldığı kıyafetleri yıkamadan giydiğini ve bu nedenle ciltte bulaşıcı bir enfeksiyon olan 'molluscum contagiosum' kaptığını söyledi.

NYPost'taki habere göre yayınlanan videoda genç adamın yüzünde kabarcıklar oluştu. Bu cilt hastalığı çoğunlukla ciltten cilde veya cinsel temasla yayılsa da TikTok kullanıcısı, yüzündeki kabarıklıkların yıkanmamış ikinci el kıyafetlerinden kaynaklandığını söylüyor.

UZMANLAR UYARIYOR

Cornell Üniversitesi'nde giyim tasarımı alanında öğretim görevlisi olan Frances Kozen, bir dergiye verdiği röportajda giysilerin genellikle yumuşatıcı, leke tutmayan veya su tutmayan kaplama veya tahrişe, kızarıklığa veya kaşıntıya neden olabilen küf önleyici bir madde ile işlendiğini söyledi.

Dermatoloğ olan Dr. Charles Puza da bir TikTok videosunda kıyafetlerimizi giymeden önce yıkamanın önemini yineledi.