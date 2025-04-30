Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Mağazadan alıp o hatayı yaptı, sonu kötü oldu! Her yerinde kabarcıklar çıktı! Siz sakın yapmayın...

Uzmanların sık sık uyardığı konuyu önemsemeyen bir TikTok kullanıcısı, yaptığı bir hata yüzünden cilt enfeksiyonuna yakalandı.

Mağazadan alıp o hatayı yaptı, sonu kötü oldu! Her yerinde kabarcıklar çıktı! Siz sakın yapmayın...

TikTok'ta "@onenevertwhoo_one" isimli kullanıcı ikinci el mağazasından aldığı kıyafetleri yıkamadan giydiğini ve bu nedenle ciltte bulaşıcı bir enfeksiyon olan 'molluscum contagiosum' kaptığını söyledi.

700-followers-clip-since-gained

NYPost'taki habere göre yayınlanan videoda genç adamın yüzünde kabarcıklar oluştu. Bu cilt hastalığı çoğunlukla ciltten cilde veya cinsel temasla yayılsa da TikTok kullanıcısı, yüzündeki kabarıklıkların yıkanmamış ikinci el kıyafetlerinden kaynaklandığını söylüyor.

UZMANLAR UYARIYOR

Cornell Üniversitesi'nde giyim tasarımı alanında öğretim görevlisi olan Frances Kozen, bir dergiye verdiği röportajda giysilerin genellikle yumuşatıcı, leke tutmayan veya su tutmayan kaplama veya tahrişe, kızarıklığa veya kaşıntıya neden olabilen küf önleyici bir madde ile işlendiğini söyledi.

700-followers-clip-since-gained (1)

Dermatoloğ olan Dr. Charles Puza da bir TikTok videosunda kıyafetlerimizi giymeden önce yıkamanın önemini yineledi.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sabancılar da almıştı! AB'den "Altın pasaport" kararı! 39 milyon 500 bin lira...Sabancılar da almıştı! AB'den "Altın pasaport" kararı! 39 milyon 500 bin lira...
Kayıp zannediliyordu, rekor fiyata satıldı! Topkapı Sarayı'ndaki haremi...Kayıp zannediliyordu, rekor fiyata satıldı! Topkapı Sarayı'ndaki haremi...

Anahtar Kelimeler:
tiktok kıyafet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Borsa İstanbul operasyonu! Listedeki o isim dikkat çekti

Borsa İstanbul operasyonu! Listedeki o isim dikkat çekti

Türk vatandaşlarının vize kabusu! Ya randevu verilmiyor ya reddediliyor: 6 bin poundu olanlar için durum farklı

Türk vatandaşlarının vize kabusu! Ya randevu verilmiyor ya reddediliyor: 6 bin poundu olanlar için durum farklı

Sabancılar da almıştı! AB'den "Altın pasaport" kararı! 39 milyon 500 bin lira...

Sabancılar da almıştı! AB'den "Altın pasaport" kararı! 39 milyon 500 bin lira...

Mağazadan alıp o hatayı yaptı, sonu kötü oldu! İşte nedeni...

Mağazadan alıp o hatayı yaptı, sonu kötü oldu! İşte nedeni...

İşte yemediği tek yiyecek!

İşte yemediği tek yiyecek!

Covid-19’u tahmin eden isimden yeni pandemi uyarısı: "Bu virüs en büyük aday"

Covid-19’u tahmin eden isimden yeni pandemi uyarısı: "Bu virüs en büyük aday"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.