13 Ocak 2026 reyting sonuçları açıklandı! ABİ, Rüya Gibi, Kıskanmak en çok ne izlendi? Zirvenin yeni sahibi belli oldu

Televizyon dünyasındaki reyting savaşları sürüyor. Dün akşam ATV yeni diziyle büyük bir ilgi gördü.
Listenin başında "A.B.İ." dizisi yer aldı. ATV, bu yapımla büyük bir başarı elde etti. Kenan İmirzalıoğlu ile Afra Saraçoğlu başrolde olduğu yeni dizi izleyenlerden tam not aldı.
TRT 1'in "Mehmed Fettihler Sultanı" dizisi, reyting listesinde önemli bir yer edindi. Tarihi ve dram unsurlarıyla öne çıktı. İzleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı. TV8’in fenomen yarışma programı "Survivor" ise geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.
ATV'nin programları da en çok izlenenler arasında yer aldı. NOW ve TRT 1 gibi diğer kanallar da izleyici ilgisini artırdı. İşte dünün güncel reyting sonuçları...
|Sıra
|Program
|Kanal
|Başlama Saati
|Bitiş Saati
|1
|A.B.I.
|ATV
|19:59:17
|22:54:27
|2
|ESRA EROL'DA
|ATV
|16:20:57
|18:45:25
|3
|MUGE ANLI ILE TATLI SERT
|ATV
|10:00:14
|12:59:56
|4
|ATV ANA HABER
|ATV
|19:00:02
|19:59:07
|5
|SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER
|NOW
|19:00:08
|19:59:58
|6
|KISKANMAK
|NOW
|20:57:55
|23:45:49
|7
|MEHMED FETIHLER SULTANI
|TRT 1
|20:58:13
|23:56:38
|8
|SURVIVOR
|TV8
|20:32:19
|24:19:15
|9
|SHOW ANA HABER
|SHOW TV
|18:58:24
|19:59:47
|10
|GELIN
|KANAL 7
|19:35:06
|21:18:49
Kaynak: TİAK
