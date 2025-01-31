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22 yaş fark tepki çekmişti! Bülent Şakrak'ın mutluluğu yine kısa sürdü! Son hamlesi şaşırttı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
31.01.2025 08:58
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Geçtiğimiz yıl ünlü oyuncu Ceyda Düvenci ile 8 yıllık evliliğini tek celsede sonlandıran Bülent Şakrak yeni yıla yeni aşk ilanı ile damga vurmuştu. Kendisinden 22 yaş küçük meslektaşı Burcu Kirman'la yeni bir aşka yelken açtığını duyuran Bülent Şakrak aralarındaki yaş farkından dolayı tepki çekmişti. Şakrak'ın mutluluğu kısa sürdü...

22 yaş fark tepki çekmişti! Bülent Şakrak'ın mutluluğu yine kısa sürdü! Son hamlesi şaşırttı

Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci çifti 10 Temmuz 2023’te 8 yıllık evliliklerini tek celsede sonlandırdı. Ünlü çiftin boşanması üzerine ihanet iddiaları magazin manşetlerinde yer aldı.

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Bülent Şakrak'ın Maviye Sürgün dizisinde tanıştığı Esra Akpınar ile yakınlaşması sonucu boşanma kararı aldığı söylentileri hızla yayıldı.

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Boşanmanın ardından Bülent Şakrak Esra Akpınar ile görüntülendi ve aşkını ilan etti. Sevgilisiyle paylaşımlar yapmaktan çekinmeyen Şakrak'ın mutluluğu kısa sürdü ve ayrılık haberi geldi.

Bir süredir yalnız olan Bülent Şakrak yeni yıla, yeni aşk ilanı ile girmişti. Ünlü oyuncu kendisinden 22 yaş küçük meslektaşı Burcu Kirman’la birlikte olduğunu duyurmuştu.

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YAŞ FARKI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

İkilinin aşkını ilan etmesi üzerine yaş farkı tepki çekmiş ve sosyal medyada; 'yaş farkı fazla', 'kız sana küçük değil mi?' gibi eleştiriler yapılmıştı.

Eleştirilere kulak asmayan Bülent Şakrak'ın mutluluğu yine kısa sürdü. Bülent Şakrak ile Burcu Kirman çiftinden ayrılık haberi geldi.

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Şakrak, Burcu Kirman ile olan fotoğrafını da sosyal medya hesabından kaldırdı. İkili, henüz konuyla ilgili bir açıklamada bulunmadı.

Anahtar Kelimeler:
Bülent Şakrak Ceyda Düvenci
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