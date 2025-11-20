MAGAZİN

Acun Ilıcalı açıkladı! Selen Görgüzel Survivor 2026 kadrosunda

Survivor 2026 Ünlüler-All Star sezonu için geri sayım devam ederken Acun Ilıcalı kadroya dahil olan yeni ismi açıkladı. Acun Ilıcalı, yarışmanın yeni isminin Selen Görgüzel olduğunu duyurdu.

Öznur Yaslı İkier

'Survivor 2026' yarışması için geri sayım başladı. İzleyenler, yeni sezon yarışmacılarının kimler olduğunu merak ediyorlar.

Sunucu ve yapımcı Acun Ilıcalı, Survivor 2026'ya katılacak ünlü isimleri sosyal medya hesabından duyuruyor. Kadroya dahil olan yeni isim Selen Görgüzel oldu.

Survivor kadrosunda şu ana kadar Bayhan, Dilan Çıtak, Keremcem, Mert Nobre, Serhan Onat, Meryem Boz, Murat Arkın, Deniz Çatalbaş, Murat Arkın gibi isimler yer aldı.

Ilıcalı, ''Sevgili Selen Görgüzel Survivor 2026 Ünlüler & All Star kadrosuna dahil oldu. Kendisine gönülden başarılar diliyorum'' ifadelerini kullandı.

