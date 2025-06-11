Akasya Durağı'nın Zeyno'suydu... Sitare Akbaş son pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Değişimine kimse inanamadı

2008-2012 yılları arasında yayımlanan komedi ve aile türündeki televizyon dizisi Akasya Durağı o döneme damga vurmuştu. Milyonları ekran başına kilitleyen dizideki oyuncuların son halleri şimdilerde merak ediliyor.

Çiçek Taksi dizisinin yenilenmiş uyarlaması olan dizide köylü güzeli 'Zeyno' karakterine hayat veren Sitare Akbaş bu projeyle büyük bir çıkış yakaladı.

Akbaş, bu dizinin ardından 'Fatmagül'ün Suçu Ne?', 'Analar ve Anneler', 'Sen Çal Kapımı', 'Ramo', 'Kırmızı Oda' ve son olarak da 'Kızıl Goncalar' dizisinde rol aldı.

Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle adından söz ettiren Sitare Akbaş'ın yıllar içindeki değişimi de dikkatlerden kaçmadı.

YORUM YAĞDI

Akbaş'a sosyal medyada; 'yıllar yaramış', 'çok güzel kadın', 'güzelliği halis mi?','bambaşka biri resmen' gibi yorumlar yapıldı.

SİTARE AKBAŞ KİMDİR?

6 Ekim 1988 tarihinde İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. Kariyerine ilk adımını 2005 yılında Samanyolu TV'de yayımlanmaya başlayan Beşinci Boyut dizisinde canlandırdığı "Ayşe" karakteri ile atmıştır.