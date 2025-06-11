MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Akasya Durağı'nın Zeyno'suydu... Sitare Akbaş son pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Değişimine kimse inanamadı

Bir dönemin reyting rekortmeni dizisi Akasya Durağı'nda hayat verdiği 'Zeyno' karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan Sitare Akbaş bu dizinin ardından birçok projede boy gösterdi. Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle adından söz ettiren Sitare Akbaş şimdi de yıllar içindeki değişimiyle dikkat çekti. Ünlü ismin sosyal medyadaki pozlarını görenler hayran kaldı.

Akasya Durağı'nın Zeyno'suydu... Sitare Akbaş son pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Değişimine kimse inanamadı
Öznur Yaslı İkier

2008-2012 yılları arasında yayımlanan komedi ve aile türündeki televizyon dizisi Akasya Durağı o döneme damga vurmuştu. Milyonları ekran başına kilitleyen dizideki oyuncuların son halleri şimdilerde merak ediliyor.

Çiçek Taksi dizisinin yenilenmiş uyarlaması olan dizide köylü güzeli 'Zeyno' karakterine hayat veren Sitare Akbaş bu projeyle büyük bir çıkış yakaladı.

ZEYNO

Akbaş, bu dizinin ardından 'Fatmagül'ün Suçu Ne?', 'Analar ve Anneler', 'Sen Çal Kapımı', 'Ramo', 'Kırmızı Oda' ve son olarak da 'Kızıl Goncalar' dizisinde rol aldı.

zeyno 2

Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle adından söz ettiren Sitare Akbaş'ın yıllar içindeki değişimi de dikkatlerden kaçmadı.

SİTARE

YORUM YAĞDI

Akbaş'a sosyal medyada; 'yıllar yaramış', 'çok güzel kadın', 'güzelliği halis mi?','bambaşka biri resmen' gibi yorumlar yapıldı.

SİTARE 2

SİTARE AKBAŞ KİMDİR?

6 Ekim 1988 tarihinde İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. Kariyerine ilk adımını 2005 yılında Samanyolu TV'de yayımlanmaya başlayan Beşinci Boyut dizisinde canlandırdığı "Ayşe" karakteri ile atmıştır.

sitare 3

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Baba oldu! Oğluna bakın ne isim koydu Baba oldu! Oğluna bakın ne isim koydu
Yatak odasındaki o detaya kimse anlam veremediYatak odasındaki o detaya kimse anlam veremedi

Anahtar Kelimeler:
Sitare Akbaş akasya durağı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özel hastanelerde yeni dönem! Hükümet düğmeye bastı: Köklü değişiklikler geliyor

Özel hastanelerde yeni dönem! Hükümet düğmeye bastı: Köklü değişiklikler geliyor

Gündem yaratacak CHP ve İmamoğlu çıkışı: 'İki alternatif var!'

Gündem yaratacak CHP ve İmamoğlu çıkışı: 'İki alternatif var!'

Ferdi Zeyrek'in ikiz kızlarının son isteği... Herkesi ağlattılar!

Ferdi Zeyrek'in ikiz kızlarının son isteği... Herkesi ağlattılar!

A Milli Takım'dan ABD'de tatsız prova!

A Milli Takım'dan ABD'de tatsız prova!

Survivor Almeda tatilden iddialı pozlarını paylaştı! Eleştiri yağdı

Survivor Almeda tatilden iddialı pozlarını paylaştı! Eleştiri yağdı

Kapı 3 bin TL'den açılıyor, 4 bin TL'ye kadar çıkıyor!

Kapı 3 bin TL'den açılıyor, 4 bin TL'ye kadar çıkıyor!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.