Altı Üstü İstanbul'un dönüşü muhteşem oldu! Uzak Şehir reytingleri düştü

ATV'nin fenomen dizisi Altı Üstü İstanbul 2 haftalık aradan sonra 12 Ekim akşamı ekrana döndü. Dizi döner dönmez reyting listesinde zirveye yerleşti. Dizinin 16. bölümü total'de 7,51, AB'de 4,80 ve ABC1'de 7,05 reytingle birinci oldu.

UZAK ŞEHİR 2. OLDU

Üçüncü sezonuyla seyirci karşısına çıkan Kanal D'nin Uzak Şehir, zirveyi tamamen kaptırdı. Son dönemde senaryosuyla eleştiri alan dizi Total'de 6.95, AB'de 4.47 ve ABC1'de 5.99 reytingle 2. oldu.

SEVDAN KARADENİZ 10. OLDU

Dün ekran macerasına başlayan Sevdam Karadeniz total'de 2,11 ile 14., AB'de 1,94'le 11. ve ABC1'de 2,62 reytingle 10. oldu. Dizinin haftaya iddialı bir bölümle seyirci karşısına çıkacağı belirtildi.

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TRT1'in Evlilik Güzeldir dizisi ise total'de 2.59'la 10., AB'de 3.09'la 9. ve ABC1'de 2.81 reytingle 9. sırada yer aldı.