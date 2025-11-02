Altın Portakal Film Festivali'ne Tavşan İmparatorluğu damga vurdu! Tüm ödülleri topladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 62'ncisi düzenlenen Türkiye'nin en uzun soluklu film festivali olan Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ödüller dağııtldı.

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU ÖDÜLÜ USTA İSME

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü 'Kanto'daki rolü ile Yıldız Kültür kazandı. Ödülünü jüri üyesi Engin Alkan'ın elinden alan Kültür, "Çok heyecanlıyım, kalbim yerinden çıkacak. Yönetmenime ve jüri üyelerine teşekkür ediyorum. Burada olamayıp kalbi bizimle atan herkes için alıyorum" dedi.

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nü 'Tavşan İmparatorluğu' filmindeki performansıyla Sermet Yeşil kazandı. Yeşil'in yerine ödülü Beren Saat'in elinden alan filmin yönetmeni Seyfettin Tokmak, "Sermet'e 'gel' demiştim ama o bana 'Abi dizim var' demişti" diyerek katılımcıları güldürdü.

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü 'Erken Kış' filmindeki rolü ile Leyla Tanlar kazandı.

EN İYİ ERKEK OYUNCU YETKİN DİKİNCİLER'E

En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü 'Parçalı Yıllar' filmindeki performansıyla Yetkin Dikinciler kazandı.

Cahide Sonku Ödülü 3 farklı kadına verildi. 'Parçalı Yıllar' filmindeki rolüyle Bilge Şen, 'Bağlar, Kökler ve Tutkular' filmindeki rolü ile Ezgi Yaren Karademir ile yine 'Bağlar, Kökler ve Tutkular' filminin sanat yönetmeni Nanaz Bahram'a aynı ödül verildi.

En İyi Kurgu Ödülü, 'Noir' filmiyle Şöhret Tandoğdu ve Deniz Çizmeci'ye verildi. En İyi Müzik Ödülü 'Parçalı Yıllar' filmiyle İrsel Çivit'e verildi. En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü 'Tavşan İmparatorluğu'ndan Tora Aghabayova'ya verildi. En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü 'Tavşan İmparatorluğu'ndan Claudia Becerril Bulos'a verildi. Mehmet Aslantuğ'un açıkladığı En İyi Senaryo Ödülü'nü 'Sahibinden Rahmet' filminin yönetmen ve senaristleri Emre Sert ve Gözde Yetişkin kazandı.

EN İYİ FİLM 'TAVŞAN İMPARATORLUĞU'

Ömer Vargı'nın açıkladığı En İyi Film Ödülü'nün sahibi 'Tavşan İmparatorluğu' oldu. Filmin kadrosu ödülü almak için sahneye çıktı. Ödülü, yönetmen Seyfettin Tokmak aldı. Tokmak, "Diyecek bir şeyimiz kalmadı. Jüri bizim için çok önemli. Dünyanın birçok yerinde bu film gösterildi. Filmini ürettiği ülkede gösterilmesi çok güzel. Bu geceyi ömrüm boyunca unutmayacağım. Burada olmayan o kadar çok insan var ki bu filmde. Herkes çok büyük emek koydu bu filme. Filmdeki engelli çocukların filmi görmesini çok istiyorum. Daha büyük bir ödül olamaz hayatta" dedi.

ÖDÜLLER

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması En İyi Film: Tavşan İmparatorluğu

Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü: Aldığımız Nefes (Şeyhmus Altun, Fevziye Hazal Yazan)

Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü: Sahibinden Rahmet (Emre Sert, Gözde Yetişkin)

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması En İyi Yönetmen Ödülü: Seyfettin Tokmak (Tavşan İmparatorluğu)

Cahide Sonku Ödülü: Bilge Şen (Parçalı Yıllar)

Cahide Sonku Ödülü: Ezgi Yaren Karademir (Bağlar Kökler ve Tutkular)

Cahide Sonku Ödülü: Nanaz Bahram (Bağlar Kökler ve Tutkular)

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması En İyi Senaryo Ödülü: Sahibinden Rahmet (Emre Sert, Gözde Yetişkin)

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması En İyi Görüntü Yönetmeni: Claudia Becerril Bulos (Tavşan İmparatorluğu)

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması En İyi Müzik Ödülü: Parçalı Yıllar (İrsel Çivit)

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması En İyi Kurgu Ödülü: Şöhret Tandoğdu / Deniz Çizmeci (Noir)

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü: Tora Aghabayova (Tavşan İmparatorluğu)

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: Leyla Tanlar (Erken Kış)

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: Yetkin Dikinciler (Parçalı Yıllar)

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü: Yıldız Kültür (Kanto)

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü: Sermet Yeşil (Tavşan İmparatorluğu)

FİLM-YÖN Özel En İyi Yönetmen Ödülü: Seyfettin Tokmak (Tavşan İmparatorluğu)

En İyi Ulusal Belgesel Film: Roman Gibi

Belgesel Yarışma Jüri Özel Ödülü: Yerli, Yurtsuz

Ulusal Yarışma En İyi Kısa Film: Ölüm Bizi Ayırana Dek

Kısa Film Jüri Özel Ödülü: Bimba

Uluslararası Sungu Çapan Sinema Yazarları Ödülü: İlahi Komedya (Ali Asgari)

Ulusal Sungu Çapan Sinema Yazarları Jüri Özel Ödülü: Tavşan İmparatorluğu (Seyfettin Tokmak)

Uluslararası Film Yarışması En İyi Film Ödülü: A Poet (Bir Şair)

Uluslararası Film Yarışması Jüri Özel Ödülü: İlahi Komedya (Ali Asgari)

Uluslararası Yarışma Filmleri En İyi Yönetmen: Tereza Nvotova (Father)

Uluslararası Yarışma Filmleri En İyi Kadın Oyuncu: Lea Drucker (Adam's Sake)

Uluslararası Yarışma Filmleri En İyi Erkek Oyuncu: Ubeimar Rios (A Poet)

Sinema Okulları Öğrenci Filmleri Ödülleri'nde GAİN Jüri Özel Ödülü: Kusursuz Ölçü Nedir?

Öğrenci Filmleri Ödülleri'nde En İyi Film Ödülü: Tümseğin Uğultusu

Kaynak: DHA