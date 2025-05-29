Ameliyat olduğu için mahkemeye gidememişti! Rıza Kocaoğlu soluğu bakın nerede aldı

Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu'nun menajer Ayşe Barım'ın 'Gezi Parkı' soruşturması kapsamında 'yalan tanıklık' yaptıkları iddiasıyla yargılandıkları davada mahkeme, Halit Ergenç'i; 1 yıl 10 ay 15 gün, Rıza Kocaoğlu'nu ise 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırmıştı.

Mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar vermişti. Rıza Kocaoğlu'nun mahkemeye ameliyat olduğu için katılamadığı ortaya çıkmıştı.

Kocaoğlu, hastane odasından yayımladığı fotoğrafa; "Ameliyatım iyi geçti çok şükür, hepinize çok teşekkür ederim" notunu düşmüş ancak ameliyat nedeni hakkında açıklamada bulunmamıştı.

Ünlü oyuncu, kısa sürede iyileşti. Spor yaparken poz veren Rıza Kocaoğlu; "Hareket iyidir" notuyla yayımladı.