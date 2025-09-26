MAGAZİN

Ani ölümüyle yasa boğdu! Güllü'nün son röportajı yeniden gündem oldu! 'Ben ölünce...'

Arabesk müziğinin sevilen kadın sanatçılarından biri olan Güllü, altıncı kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Güllü'nün ani ölümü sevenlerini yasa boğdu. Ünlü ismin son röportajı yeniden gündem olurken sözleri adeta yürek burktu.

Öznur Yaslı İkier

'Sabah Olmadan', ''Değmezmiş Sana', 'Ödüm Kopuyor', 'Unuttum İşte' gibi seslendirdiği şarkılarla gönüllere taht kuran Güllü ani ölümüyle sevenlerini yasa boğdu.

Ani ölümüyle yasa boğdu! Güllü nün son röportajı yeniden gündem oldu! Ben ölünce... 1

Güllü, Çınarcık'taki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Acı haberi oğlu Tuğberk Gülter sosyal medyasından 'Güllü'yü bu gece yaşanan elim bir kaza sonucu bu gece kaybetmiş bulunmaktayız' diyerek duyurdu.

Ani ölümüyle yasa boğdu! Güllü nün son röportajı yeniden gündem oldu! Ben ölünce... 2

Güllü'nün vefatının ardından 8 ay önce verdiği son röportajı yeniden gündem oldu. Ferdi Tayfur’un vefatından sonra yaşanan miras krizinin Güllü'ye sorulması üzerine ünlü sanatçı şu ifadeleri kullanmıştı;

Ani ölümüyle yasa boğdu! Güllü nün son röportajı yeniden gündem oldu! Ben ölünce... 3

'BEN ÖLÜNCE...'

''Bir kızım, bir oğlum var bir de torunum var. Ama benim haricinde 50 tane evladım var, ekibim var. Ben ölünce eğer bu şekilde olacaksa bana Allah rahmet eylesin. Benim parayla pulla bir işim olmadı, ben çok ağır acılar yaşadım. Bundan sonra benim emanetim oğluma, kızıma bir de torunuma...''

