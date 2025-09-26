Ani ölümüyle yasa boğdu! Güllü'nün son röportajı yeniden gündem oldu! 'Ben ölünce...'

'Sabah Olmadan', ''Değmezmiş Sana', 'Ödüm Kopuyor', 'Unuttum İşte' gibi seslendirdiği şarkılarla gönüllere taht kuran Güllü ani ölümüyle sevenlerini yasa boğdu.

Güllü, Çınarcık'taki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Acı haberi oğlu Tuğberk Gülter sosyal medyasından 'Güllü'yü bu gece yaşanan elim bir kaza sonucu bu gece kaybetmiş bulunmaktayız' diyerek duyurdu.

Güllü'nün vefatının ardından 8 ay önce verdiği son röportajı yeniden gündem oldu. Ferdi Tayfur’un vefatından sonra yaşanan miras krizinin Güllü'ye sorulması üzerine ünlü sanatçı şu ifadeleri kullanmıştı;

'BEN ÖLÜNCE...'

''Bir kızım, bir oğlum var bir de torunum var. Ama benim haricinde 50 tane evladım var, ekibim var. Ben ölünce eğer bu şekilde olacaksa bana Allah rahmet eylesin. Benim parayla pulla bir işim olmadı, ben çok ağır acılar yaşadım. Bundan sonra benim emanetim oğluma, kızıma bir de torunuma...''