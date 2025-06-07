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Apar topar yoğun bakıma alınmıştı! Nihal Candan'ın ailesinden açıklama! ''2 kez kalbi durdu''

Kasım 2023'te 'dolandırıcılık' ve 'kara para aklama' suçlamalarıyla tutuklandıktan sonra yaklaşık altı ay cezaevinde kalan ve sonrasında sağlık durumundan dolayı tahliye olan Nihal Candan, bir süredir Anoreksiya Nervoza ile mücadele ediyor. Hızla kilo kaybettiği için dün yoğun bakıma kaldırılan Nihal Candan'ın durumu ciddiyetini koruyor.

Apar topar yoğun bakıma alınmıştı! Nihal Candan'ın ailesinden açıklama! ''2 kez kalbi durdu''
Öznur Yaslı İkier

Kasım 2023’te “dolandırıcılık” ve “kara para aklama” suçlamalarıyla tutuklanan kardeşlerden Nihal Candan, geçtiğimiz aylarda cezaevinde yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilmişti.

Anoreksiya Nervoza teşhisi konulan Candan, uzun süredir zayıflık ve iştah problemleri yaşıyordu. Son olarak spor yaptığı anda fenalaşan ve hastaneye kaldırılan Nihal Candan'ın durumu ciddiyetini koruyor. Candan'ın iki kez kalbinin durduğu öğrenildi.

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Posta Gazetesi Yazarı Alev Gürsoy Cimin’e konuşan baba Hakan Candan ve kız kardeşi Bahar, şunları söyledi. “Çok perişan durumdayız. Nihal şu anda hastanede. Anoreksiya Nevroza yani yemek yememe hastalığına yakalanmış ve cezaevinden bu nedenle tahliye edilmişti. Aradan geçen zaman zarfında asla düzelmedi."

"Her ne kadar gezip, tozsa iyi görüntü verse de çok sağlıklı bir birey değildi. Yemek yememe problemi giderek katlandı. Son günlerde de yemek hiç yiyemediği için değerleri kötüleşti ve bu durum ölümcül bir hal aldı. Şu anda yoğun bakıma aldılar. İkinci günümüz orada ve değerlerinin düzelmesi için uğraşıyorlar."

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"Değerleri düzelmediği taktirde hayati riski çok ciddi olacak. Durumumuz kritik. Şu an Zincirlikuyu’da özel bir hastanede tedavi altında. Hiçbir şey yiyip içmediği için şekeri ve özellikle karaciğer değerleri çok düşmüş. O da her an kalbi duracak şekilde risk oluşturuyor. Şu an zaten en dibi gördük, 37 kiloda. Bahar ile annesi orada ama içeri doğal olarak göremiyorlar. Bekliyoruz. Çok üzgünüz. Büyük bir sınavdan geçiyoruz.''

'ORGANLARI İFLAS ETMİŞ'

Konuya dair Alev Gürsoy Cimin’e konuşan kardeşi Bahar Candan ise; "Perişanız ablam elimizden kayıp gidiyor. Organları iflas etmiş. Kendisi tedaviyi reddediyor. Ölmek istiyor. Yaşadıkları ağır geldi."

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''KOCASI HİÇ İLGİLENMEDİ''

"Kocası da hiç ilgilenmedi hayata küstü. Ben de ağır şeyler yaşadım ama onun kadar çökmedim. O kaldıramadı. Güllük gülistanlık gibi davransa da içine attı. Her şey kötü. Özellikle kocasının yokluğunu kabullenemedi. Bu kadının kocası nerede? Ablam kocasını halen seviyor. O olsa hayata devam edecek. Sosyal medyadan da engellemiş ‘Nihal çok kötü. Kocası gelsin, yanında olsun. Lütfen" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Bahar Candan Nihal Candan
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