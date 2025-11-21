Asena Keskinci ve Evrim Akın tartışmasına Bez Bebek'in Emre'si Ege Tanman'da dahil oldu! İddiaları doğruladı

2007 - 2010 arasına ekrana gelen fantastik çocuk dizisi 'Bez Bebek'te hayat verdiği 'Yağmur' karakteriyle oyunculuğa başlayan Asena Keskinci, Evrim Akın'ın paylaştığı bir videoyu görünce eski defterleri açarak peş peşe ifşalar da bulundu.

Dizinin çekildiği yıllarda küçük bir çocuk olan Asena Keskinci, Evrim Akın'ın sette herkesle tartıştığını ve kendisine kötü davrandığını söyledi.

Asena Keskinci ayrıca o zamandan bu zamana Evrim Akın'ın babasıyla birlikte olduğu dile getirdi.

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu dizinin diğer çocuk oyuncusu Ege Tanman'a ulaştı. Bez Bebek'te küçük Emre karakterine hayat veren Ege Tanman, Haskoloğlu'nun ilettiğine göre Asena ile Evrim Akın arasında sürekli sorun yaşandığını, Asena'nın bu yüzden ağladığına şahit olduğunu belirtti.

Tanman şu ifadeleri kullandı; 'Benim şahsi sorunum hiçbir zaman olmadı. Gidip Evrim Abla’nın evinde kalmışlığım bile vardır. Olaylar aynı değil çünkü benim babamla aralarında bir şey yoktu.' açıklamasında bulundu.