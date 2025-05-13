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Aşk Adası'nın yıldızı Ekin Su, BAFTA partisinden atıldı! Büyük skandal...

İngiltere'nin müstehcen yarışmasına katılarak birinci olan Türk oyuncu Ekin Su Cülcüloğlu BAFTA'da skandalı yaşadı. Ekin Su davetsiz olduğu yemeğe katılmak isteyince olanlar oldu.

Aşk Adası'nın yıldızı Ekin Su, BAFTA partisinden atıldı! Büyük skandal...
Kubra Akalın

Müstehcen anlara imza atan 'Love Island' (Aşk Adası) yarışmasına katılan Türk oyuncu Ekin Su Cülcüloğlu yarışmada birinci olmuştu. Ekin Su yarışma sonrasında popülerliğini de arttırmıştı. Son olarak BAFTA'ya katılan oyuncu skandala imza attı.

Love Island yıldızı Ekin-Su, yıldızlarla dolu BAFTA televizyon ödüllerinin ardından yaşanan olayla anılıyor.

30 yaşındaki fenomen, sponsorlardan P&O Cruises’ın davetiyle Londra’daki 2700 kişilik Royal Festival Hall’daki törene katıldı. Ancak, Ekin-Su ödül töreni sonrası gerçekleşen özel akşam yemeği ve BAFTA after party’ye resmi olarak davetli değildi.

Buna rağmen içeri sızmayı deneyen Ekin-Su, çok çok ünlülerin yer aldığı lüks üç aşamalı akşam yemeğinin verildiği salona girmeye çalıştı.

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"ÇOK KÜÇÜK DÜŞÜRÜCÜYDÜ"

Love Island yıldızı Ekin Su Cülcüloğlu, BAFTA töreni sonrası gerçekleşen resmi akşam yemeğine gizlice girmeye çalışırken güvenlik görevlileri tarafından fark edilip mekândan çıkarıldı. Bir kaynak, “Kalabalığın arasında kaybolmaya çalıştı ama sonunda BAFTA güvenliği tarafından fark edildi ve dışarı çıkarıldı. Gerçekten çok küçük düşürücü bir durumdu,” dedi. Ekin-Su’ya yakın kaynaklar ise olay anında onun aslında çıkış yolunu aradığını iddia etti.

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Ekin-Su’nun temsilcileri, onun etkinliğe P&O Cruises’ın konuğu olarak katıldığını ve resmi BAFTA yemeğine davetli olmadığını doğruladı.

Olay, sosyal medyada da yankı buldu; birçok kişi Ekin Su'nun bu halini eleştirdi.

Mynet'in Sesi
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Anahtar Kelimeler:
Ekin Su Cülcüloğlu
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