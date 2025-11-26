MAGAZİN

Aşk dedikoduları gündemdeydi! Gökhan Özoğuz ile Farah Zeynep Abdullah'tan şaşırtan hamle

Gökhan Özoğuz ile Farah Zeynep Abdullah'ın adı uzun süredir aşk iddialarıyla gündemdeydi. İkili her fırsatta aşk iddialarını yalanlayıp arkadaş olduklarını dile getirdiler. Özoğuz ile Abdullah'tan bu defa şaşırtan bir hamle geldi.

Öznur Yaslı İkier

Geçtiğimiz aylarda 13 yıllık eşi Melis Ülken ile yollarını ayıran Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz’un adı, ayrılığın ardından oyuncu Farah Zeynep Abdullah ile aşk dedikodularına karışmıştı.

Gökhan Özoğuz ile Farah Zeynep Abdullah, aşk iddialarını hiçbir zaman doğrulamadı. Bu süreçte birlikte sosyal medyada paylaşımlarda Özoğuz ile Abdullah, her fırsatta arkadaş olduklarını dile getirdi.

Gökhan Özoğuz ile Farah Zeynep Abdullah’ın sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip çıkması herkesi şaşırttı.

İkili arasındaki bu hamle, aşk dedikodularına nokta koyulmadan arkadaşlıklarına nokta koyuldu gibi yorumlandı.

