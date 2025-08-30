MAGAZİN

Aşk iddiaları gündemdeydi! Farah Zeynep Abdullah ile Athena Gökhan otoparkta bakın nasıl yakalandı

Ünlü şarkıcı Gökhan Özoğuz ile oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın aşk yaşadığı iddiaları magazin manşetlerinde uzun süre yer aldı. Geçtiğimiz haftalarda Farah Zeynep Abdullah bir video yayınlayarak kafaları karıştırmıştı. İkili bu defa da bir restoranın otoparkında yemek yerken görüntülendi.

Öznur Yaslı İkier

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz’un 13 yıllık eşi Melis Ülken’den boşandıktan sonra ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah’la aşk yaşamaya başladığı iddia edilmişti. Ancak ikili bu haberleri yalanlamıştı.

Farah Zeynep Abdullah’ın geçtiğimiz aylarda Athena grubunun Atina’da verdiği konseri izlemeye gitmesiyle bu iddialar yeniden gündeme gelmişti.

Geçtiğimiz haftalarda kafa karıştıran bir paylaşım Farah Zeynep Abdullah'tan gelmişti. Doğum günü hatırına bir video paylaşan ünlü oyuncunun Athena Gökhan ile eğlenceli anları kısa sürede sosyal medyada gündem olmuştu.

Farah'ın bu videosu bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından aşk ilanı olarak kabul edilmişti. İkili şimdi de iddiaya göre bir restoranın otoparkında görüntülendi.

Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; Farah Zeynep Abdullah ile Gökhan Özoğuz, Fenerbahçe’de gittikleri restoranda kimseye yakalanmamak için ilginç bir yönteme başvurdu. Restoranın otoparkına masa kurdurup yemek yediler. Ancak görüntülenmekten kaçamadılar.

YORUM YAĞDI

İkilinin bu görüntüsü kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medyada; 'yakışıyorlar', 'ikisi de severim', 'yakışmışlar' gibi yorumlar yapıldı.

