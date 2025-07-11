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Aslı Sümen minik bikinisiyle kumsala sere serpe uzandı! Tatil pozlarına beğeni yağdı

Son olarak Ruhun Duymaz dizisinde rol alan ünlü oyuncu Aslı Sümen tatil pozlarıyla sosyal medyayı salladı. Sümen'in minik sarı bikinisiyle kumsalda uzandığı kareler kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Aslı Sümen minik bikinisiyle kumsala sere serpe uzandı! Tatil pozlarına beğeni yağdı
Öznur Yaslı İkier

2017 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasının birincisi Aslı Sümen şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.

Son olarak Ruhun Duymaz dizisiyle ekranlarda boy gösteren ünlü isim şimdi de sezonun yorgunluğunu atmak için tatile çıktı. Sarı minik bikinisiyle kumsalda pozlar veren Sümen'in her karesi beğeni yağmuruna tutuldu.

Aslı Sümen minik bikinisiyle kumsala sere serpe uzandı! Tatil pozlarına beğeni yağdı 1

Tescilli güzele 'çok güzel fiziği var', 'harika görünüyor', 'güzelliği şaka mı?' gibi yorumlar yapıldı.

Aslı Sümen minik bikinisiyle kumsala sere serpe uzandı! Tatil pozlarına beğeni yağdı 2

ASLI SÜMEN KİMDİR?

Aslı Sümen, 2017 Miss Turkey güzeli seçilmiş Türk oyuncu, model ve güzellik yarışması birincisidir.

Aslı Sümen minik bikinisiyle kumsala sere serpe uzandı! Tatil pozlarına beğeni yağdı 3

Aslı Sümen 1993 veya 1994 yılında Mersin'de doğdu ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme bölümünden mezun oldu. Aynı zamanda dansçı ve modeldir.

Aslı Sümen minik bikinisiyle kumsala sere serpe uzandı! Tatil pozlarına beğeni yağdı 4

Oyunculuk kariyerine 2021'de Baht Oyunu dizisinin Tuğçe'si olarak başladı. 2022 yılında Erkek Severse dizisinde, aynı yıl Gülümse Kaderine dizisinde rol aldı.

Aslı Sümen minik bikinisiyle kumsala sere serpe uzandı! Tatil pozlarına beğeni yağdı 5

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Aslı Sümen
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bu kızlar ilk okul çocuğu gibi vücutları var. asla kadın gibi diil
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