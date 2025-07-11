Aslı Sümen minik bikinisiyle kumsala sere serpe uzandı! Tatil pozlarına beğeni yağdı

2017 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasının birincisi Aslı Sümen şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.

Son olarak Ruhun Duymaz dizisiyle ekranlarda boy gösteren ünlü isim şimdi de sezonun yorgunluğunu atmak için tatile çıktı. Sarı minik bikinisiyle kumsalda pozlar veren Sümen'in her karesi beğeni yağmuruna tutuldu.

Tescilli güzele 'çok güzel fiziği var', 'harika görünüyor', 'güzelliği şaka mı?' gibi yorumlar yapıldı.

ASLI SÜMEN KİMDİR?

Aslı Sümen, 2017 Miss Turkey güzeli seçilmiş Türk oyuncu, model ve güzellik yarışması birincisidir.

Aslı Sümen 1993 veya 1994 yılında Mersin'de doğdu ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme bölümünden mezun oldu. Aynı zamanda dansçı ve modeldir.

Oyunculuk kariyerine 2021'de Baht Oyunu dizisinin Tuğçe'si olarak başladı. 2022 yılında Erkek Severse dizisinde, aynı yıl Gülümse Kaderine dizisinde rol aldı.