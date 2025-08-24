MAGAZİN

Aslıhan Gürbüz taciz ifşaları gündemdeyken paylaştı! "Mahallenin dirseği yastıklı dedikoducuları..."

Kadınların tacize karşı ifşalarda bulunduğu son günlerde ünlü isimlerin bazıları da tepkisiz kalmadı. Aslıhan Gürbüz de sessiz kalan hemcinslerine seslendi ve sözünü sakınmadı.

Kubra Akalın

Tayanç Ayaydın ve Mehmet Yılmaz Ak gibi oyuncular hakkındaki taciz iddiaları magazin gündemine bomba gibi düştü. Kral Kaybederse'de Handan karakterine hayat veren Aslıhan Gürbüz yaşadıkları tacizi paylaşan kadınlara destek oldu.

Önce set fotoğrafçılarının sonra da bazı oyuncuların ifşalandığı son günlerde Aslıhan Gürbüz, desteğini açıklamayan hemcinslerine 'mahallenin dirseği yastıklı dedikoducuları' diyerek seslendi.

"İYİCE YANSIN MI MAHALLE?"

İddialarla ilgili pek çok paylaşım yapan Aslıhan Gürbü son paylaşımıyla da dikkat çekti. Oyuncu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Setlerde kimse farketmesin diye sete uzakta ve 'seti terk etti ya da bekletti' başlığına duyduğumuz kaygıya rağmen, zorda kaldığımızdan saldığımız gazı bile 'sette osurdu' başlığı ile yazan ve bunları bizlerden önce duyan ablaların, taciz ifşalarına sessiz kalmalarına bakıyorum. Mahallenin dirseği yastıklı dedikoducuları, siz bunları duymadınız mı kızz? İyice yansın mı mahalle? Tamam abla."

Aslıhan Gürbüz taciz ifşaları gündemdeyken paylaştı! "Mahallenin dirseği yastıklı dedikoducuları..." 2

Gürbüz geçtiğimiz gün de bir paylaşım yaparak "Suçu ispatlanana kadar herkes masumdur elbet ama mevzu hassas arkadaşım. Senelerin sindirilmişliği ile artık dayanışma zamanı" sözleriyle sessiz kalmama çağrısında bulunmuştu.

