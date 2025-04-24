Astrolog Can Aydoğmuş haftalar önce deprem tarihini bilmiş! Saba Tümer'in programındaki o anlar gündemde

İstanbul'da 23 Nisan'da Silivri açıklarında önce 3.9 daha sonra da 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 6.2'lik şiddetli deprem, çok sayıda çevre ilden de hissedildi.

İstanbullular yaşadıkları korku ile evleri boşalttı ve geceyi çeşitli parklarda kurdukları çadırlarda geçirdiler.

Korkutan bu depremin ardından Astrolog Can Aydoğmuş'un haftalar önce Saba Tümer'in programında yaptığı açıklamalar gündeme geldi.

DEPREMİN TARİHİNİ VERMİŞ

Aydoğmuş, Tümer'in CNBC-e'de yayınlanan programına konuk olmuş ve mart ayı sonunda Satürn'ün ev değiştireceğini ve tutulma yaşanacağını dile getirip '25 gün içerisinde ya da bir ay diyelim deprem olabilir' ifadelerini kullanmış.

Astrolog Can Aydoğmuş'un 3 hafta önce katıldığı programdaki o anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

YORUM YAĞDI

Sosyal medyada; 'yine bilmiş', 'tarih vermiş', 'bunu dinlemiştim', 'nokta atışı yapmış' gibi yorumlar yapıldı.