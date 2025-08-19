Aybüke Pusat kovulunca yerine o getirildi! Teşkilat'ın yeni başrolü Rabia Soytürk eğitimlere başladı

Aybüke Pusat’ın boykot paylaşımı sonrası Teşkilat dizisinden kovulmasıyla başlayan kadın başrol krizi sonunda çözüldü. Dizinin yeni sezonunda yer alacak kadın başrol sonunda belli oldu.

Aybüke Pusat yerine Rabia Soytürk'ün getirildiği öğrenildi. Genç oyuncu, Teşkilat dizisinde Ajan Hilal karakterini canlandıracak. Soytürk yeni rolü için çalışmalara da başladı.

ATIŞ EĞİTİMİ ALIYOR

Atış eğitimi almaya başlayan ünlü isim derste çekilen bir videosunu sosyal medya sayfasından paylaştı.

Atış hocası Soytürk’ün kısa sürede atış konusunda ilerlediğini de belirtti.