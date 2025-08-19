MAGAZİN

Aybüke Pusat kovulunca yerine o getirildi! Teşkilat'ın yeni başrolü Rabia Soytürk eğitimlere başladı

TRT1'in pazar akşamlarına damgasını vuran dizisi Teşkilat'ın başrolü Aybüke Pusat kovulunca yerine kimin getirileceği merak konusuydu. Pusat yerine Rabia Soytürk ile anlaşma sağlandığı öğrenildi. Soytürk, rolü için atış dersi almaya başladı.

Öznur Yaslı İkier

Aybüke Pusat’ın boykot paylaşımı sonrası Teşkilat dizisinden kovulmasıyla başlayan kadın başrol krizi sonunda çözüldü. Dizinin yeni sezonunda yer alacak kadın başrol sonunda belli oldu.

Aybüke Pusat yerine Rabia Soytürk'ün getirildiği öğrenildi. Genç oyuncu, Teşkilat dizisinde Ajan Hilal karakterini canlandıracak. Soytürk yeni rolü için çalışmalara da başladı.

ATIŞ EĞİTİMİ ALIYOR

Atış eğitimi almaya başlayan ünlü isim derste çekilen bir videosunu sosyal medya sayfasından paylaştı.

Atış hocası Soytürk’ün kısa sürede atış konusunda ilerlediğini de belirtti.

