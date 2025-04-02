Aybüke Pusat Teşkilat dizisinden apar topar çıkarıldı! Pınar Altuğ sessiz kalmadı

Miss Turkey yarışmasında dereceye girdikten sonra oynadığı ‘Medcezir’ dizisiyle tanınan, ‘Söz’ dizisinde Doktor Bahar’ı canlandıran ve son olarak Teşkilat dizisinde boy gösteren Aybüke Pusat boykot paylaşımıyla gündemde.

Her ne kadar paylaşımını silse de sosyal medyayı ikiye bölen Aybüke Pusat apar topar diziden çıkarıldı.

TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı sosyal medya hesabından kararı açıklayarak Pusat'ın bundan sonra dizide olmayacağını söyledi.

Açıklama sonrası Pusat X'in en çok konuşulan ismi oldu. Pınar Altuğ da Aybüke Pusat'a destek olarak "Fikrini savundu diye işine son vererek cezalandırmak?" yazdı.

Cem Yılmaz da sosyal medyada TRT'ye sert çıktı ve "TRT bizim devlet kanalı değil miydi? Üzgünüm TRT bu konuda tarafsız olman gerekiyordu! Herkese tavsiye ettiğin şeyi sen de yapmalısın! O zaman halkın sevdiği oyuncular TRT'de çalışmasın demek oluyor bu! İstemeyen TRT katkı payı ödemesin de diyebilir misin? Hayır diyemezsin" dedi.