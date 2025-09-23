MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Ayrılığa dayanamadı! Rabia Soytürk ile Samet Vuruşan aşklarına bir şans daha verdi

Teşkilat dizisine “Hilal Turhantürk” karakteriyle dahil olan ünlü oyuncu Rabia Soytürk özel hayatıyla gündeme geldi. Uzun süredir birlikte olduğu mimar sevgilisi Samet Vuruşan'dan ayrılan Soytürk aşkına bir şans daha verdi.

Ayrılığa dayanamadı! Rabia Soytürk ile Samet Vuruşan aşklarına bir şans daha verdi
Öznur Yaslı İkier

Duy Beni, Veda Mektubu gibi dizilerle hafızalara kazınan Rabia Soytürk şimdilerde Teşkilat dizisine “Hilal Turhantürk” karakteriyle dahil oldu.

Başarılı oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çeken Rabia Soytürk mimar sevgilisi Samet Vuruşan ile ayrılığa dayanamadı.

Ayrılığa dayanamadı! Rabia Soytürk ile Samet Vuruşan aşklarına bir şans daha verdi 1

Geçtiğimiz aylarda ayrılıp, barışan Rabia Soytürk ile Samet Vuruşan, birkaç hafta önce bir kez daha ayrıldı.

Rabia Soytürk ile Samet Vuruşan, daha önceki ayrılıklarında olduğu gibi sosyal medya hesaplarında birbirlerini takipten çıktı.

Ayrılığa dayanamadı! Rabia Soytürk ile Samet Vuruşan aşklarına bir şans daha verdi 2

Ancak ikilinin ayrılığı uzun sürmedi Rabia Soytürk ile Samet Vuruşan barıştı. Barıştıklarını da birbirlerinin sosyal medya hesabını yeniden takip ederek duyurdular.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Haklarında soruşturma başlatılmıştı! Gözaltına alındılarHaklarında soruşturma başlatılmıştı! Gözaltına alındılar
Eski eşine 'Tebrik' mesajı gündem oldu! 'Avukat' gerçeğini açıkladıEski eşine 'Tebrik' mesajı gündem oldu! 'Avukat' gerçeğini açıkladı

Anahtar Kelimeler:
rabia soytürk teşkilat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.