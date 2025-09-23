Ayrılığa dayanamadı! Rabia Soytürk ile Samet Vuruşan aşklarına bir şans daha verdi

Duy Beni, Veda Mektubu gibi dizilerle hafızalara kazınan Rabia Soytürk şimdilerde Teşkilat dizisine “Hilal Turhantürk” karakteriyle dahil oldu.

Başarılı oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çeken Rabia Soytürk mimar sevgilisi Samet Vuruşan ile ayrılığa dayanamadı.

Geçtiğimiz aylarda ayrılıp, barışan Rabia Soytürk ile Samet Vuruşan, birkaç hafta önce bir kez daha ayrıldı.

Rabia Soytürk ile Samet Vuruşan, daha önceki ayrılıklarında olduğu gibi sosyal medya hesaplarında birbirlerini takipten çıktı.

Ancak ikilinin ayrılığı uzun sürmedi Rabia Soytürk ile Samet Vuruşan barıştı. Barıştıklarını da birbirlerinin sosyal medya hesabını yeniden takip ederek duyurdular.