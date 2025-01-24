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Ayşe Barım gözaltına alındı! Farah Zeynep Abdullah tepki gösterdi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
24.01.2025 11:57
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Ünlü menajer Ayşe Barım, Gezi Parkı olaylarına katıldığı iddiasıyla “Türkiye Cumhuriyeti’ni ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçlamasıyla bu sabah saatlerinde gözaltına alındı. Ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah gözaltı kararına sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

Ayşe Barım gözaltına alındı! Farah Zeynep Abdullah tepki gösterdi

Birçok ünlü oyuncunun menajerliğini yapan Ayşe Barım hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "sektörde tekelleşme" iddialarını içeren bir soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında ünlü isimler tek tek ifadeye çağırılmaya başlanmıştı. Bu kapsamda Serenay Sarıkaya “tanık” sıfatıyla ifade verirken, Deniz Işın ve Nedim Saban “mağdur” sıfatıyla savcı karşısına çıkmıştı.

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Ayşe Barım, bu soruşturmanın dışında farklı bir konu nedeniyle gözaltına alındı. Savcılık, Gezi Parkı olaylarına katıldığına dair yazılı ve görsel basında yer alan iddialar sebebiyle Barım hakkında resen soruşturma başlattı.

Ünlü menajer, “Türkiye Cumhuriyeti’ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme” suçlamasıyla gözaltına alındı.

TEPKİ GECİKMEDİ

Ayşe Barım’ın gözaltına alınması, özellikle “sektörde tekelleşme” iddialarını gündeme getirenlerden biri olan Farah Zeynep Abdullah tarafından tepkiyle karşılandı. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından haberi paylaşarak, “Bu öyle böyle değil, inanılmaz bir saçmalık!” ifadelerini kullandı.

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farah zeynep Ayşe Barım
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