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  4. Ayşe Barım iddiaları ortalığı ayağa kaldırdı! Ünlü menajer ilk kez görüntülendi! Kendini bakın nasıl savundu

Ayşe Barım iddiaları ortalığı ayağa kaldırdı! Ünlü menajer ilk kez görüntülendi! Kendini bakın nasıl savundu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
10.01.2025 10:04
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Günlerdir magazin manşetleri ünlü menajer Ayşe Barım hakkındaki iddialarla çalkalanıyor. Barım'ın, kendisine biat etmeyenleri piyasadan uzaklaştırdığı ve kendi oyuncularının önünü açtığı iddiaları sonrası birçok ünlü isimden açıklama geldi. Ayşe Barım bu iddialar sonrası ilk kez bir davette görüntülendi ve kendini bakın nasıl savundu...

Ayşe Barım iddiaları ortalığı ayağa kaldırdı! Ünlü menajer ilk kez görüntülendi! Kendini bakın nasıl savundu

TV100 yazarı Fuat Uğur, Eylül 2024'teki yazısında Rekabet Kurumu'nun bazı yapım şirketleri ve ajanslara "kartelleşme ve piyasadaki hakimiyetlerini kötüye kullanma" gerekçesiyle baskın yapacağını yazmıştı.

Uğur, aynı yazısında bir kadın menajerin, kadın oyuncularından birini "ünlü bir eşcinsel şarkıcıyla sevgili gibi lanse edip şarkıcının iş adamı sevgilisinden 5 milyon dolar aldığını" öne sürmüştü.

SERENAY

Sosyal medyada söz konusu kadın menajerin ID İletişim'in kurucu ortağı Ayşe Barım, kadın oyuncunun da Serenay Sarıkaya olduğu iddiaları magazin manşetlerine bomba gibi düştü.

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AÇIKLAMA GECİKMEDİ

Bu iddialar sosyal medyayı adeta ayağa kaldırırken ünlü menajer Ayşe Barım bir davette ortaya çıktı. Ayşe Barım konuya dair yaptığı açıklamada hedef gösterildiğini belirterek , "Gerçek dışı iftiralar söz konusu. Hukuksal bir sürece gireceğiz" dedi.

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Ayşe Barım Hakkındaki İddialar ve Medya Tepkileri

Ayşe Barım'ı destekliyorum.
İddiaların araştırılmasını bekliyorum.
Bu tür olaylar her zaman oluyor, fazla büyütülmemeli.
Ayşe Barım kesinlikle suçlu.

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Anahtar Kelimeler:
Serenay Sarıkaya Ayşe Barım
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Okuyucu Yorumları 6 yorum
duman nereden çıkar..nokta
@sahipicin mangaldan
@negan Neden beğenmediniz sobadan mı çıkar cevab 🤔
boğaziçi üniversitesi kuruluş amacı bu ülkede ki insanları ithal etmek onları yönetmek istedikleri kulvarda istedikleri gibi kullanmak boğaziçi üniversitesi şuan bu durumda mi bilmiyorum ama kurulmasında ki yegane amac yurtta ki zeki kullanılabilir öğrencileri ithal etmek bu kadın da okulunu bitirdikten sonra londraya gidiyor geliyor burada ünlülerin ünlenme konusunda önemli rol oynuyor
@osman44dgn tebrik ediyorm. şimdiyi bende bilmem ama sadece boğaz içi değil. ıstanbul ünv. ve ortadoğu teknik ünv. de bunlardandı.
yönetmek istedikleri yönlendirmek istedikleri ülkelerin içlerine üniversite kurarlar o üniversitelerden seçtikleri adamları kendi yanlarına çeker hedefledikleri görevlerde kullandırırlar bu biraz hayali gelebilir ama durum gerçekten bu şekilde ilerliyor dünya hiçbir şekilde bizim gördüğümüz kadar masum değil
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