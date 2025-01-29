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  4. Babası ona bu yüzden küs gitmişti! Tuğçe Tayfur kepenk indirdi! Mağazalarına tek tek kilit vuruyor

Babası ona bu yüzden küs gitmişti! Tuğçe Tayfur kepenk indirdi! Mağazalarına tek tek kilit vuruyor

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
29.01.2025 16:15
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Tedavi gördüğü hastanede 2 Ocak'ta vefat eden usta sanatçı Ferdi Tayfur'un küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur, eşi Muhammet Aydın ile birlikte açtığı giyim mağazasına kilit vurdu. Mağazalarında kepenk indiren Tuğçe Tayfur babası ile bu yüzden mahkemelik olmuştu.

Babası ona bu yüzden küs gitmişti! Tuğçe Tayfur kepenk indirdi! Mağazalarına tek tek kilit vuruyor

Tedavi gördüğü hastanede 2 Ocak'ta hayata gözlerini kapatan usta sanatçı Ferdi Tayfur'un küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur, babasının ölümünün ardından sessizliğini bozarak geçtiğimiz günlerde ilk paylaşımı yapmış ve 'babam bana son kez tebessüm etti, ben babamın yanakları al al yüzünde tebessümüyle vedalaşıp, uğurladım onu.' ifadelerini kullanmıştı.

tuğçe

Babasının son günlerinde soyadı krizi yaşayan ve mahkemelik olan Tuğçe Tayfur eşi Muhammet Aydın ile birlikte açtığı Tarabya'daki giyim mağazasını kapattı.

mapaza

Mağazalarına tek tek kilit vuran Tuğçe'nin dükkanlarını neden kapattığına dair henüz bir açıklama gelmedi. Şimdilerde 3. çocuğuna hamile olduğu bilinen Tuğçe Tayfur'un boşanma iddiaları da yine gündeme geldi.

tuğçe ferdi

BABASIYLA BU YÜZDEN DAVALIK OLMUŞTU

Tuğçe Tayfur ve Ferdi Tayfur arasında başlayan soyadı krizi mahkemeye taşınmıştı. Ferdi Tayfur kızının 'Tayfur' soyadını ticari amaçlı kullanmasına karşı dava açmıştı. Kızı Tuğçe Aydın Tayfur ise sosyal medyadan tepki göstermişti.

Anahtar Kelimeler:
Ferdi Tayfur Necla Nazır Tuğçe Tayfur
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