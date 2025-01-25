Bahar dizisine yeni oyuncu! Dengeler yine değişecek

Salı akşamlarının sevilen ve ilgiyle izlenen dizisi Bahar her bölümüyle sosyal medyanın gündemine oturuyor. Yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un oturduğu dizinin kadrosuna yeni bir isim dahil oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; MF Yapım imzası taşıyan diziye, son olarak usta oyuncu Sumru Yavrucuk katılacak. Yavrucuk, Mehmet Yılmaz Ak'ın canlandırdığı Timur Yavuzoğlu'nun halası 'Leyla' rolüyle dizide yer alacak.

SUMRU YAVRUCUK KİMDİR?

Sinema ve Tiyatro’nun en prestijli ödüllerine sahip, Altın Portakal, Altın Koza, 3 kere Afife Jale, Sadri Alışık ödülleri dahil olmak üzere 40’ın üzerinde ödüle sahiptir. İstanbul Devlet Tiyatrosu’nda pek çok oyunda başrol oynamıştır. Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz, Macbeth, Kadınlardan Konuşalım, Leenane’nin Güzellik Kraliçesi. Emekli olduktan sonra çeşitli topluluklarla çalıştı. Oyunlarını uyarlayarak kendi yönetti ve oynadı. (Yalnız Kadın, Kimsenin Ölmediği Bir Günün Ertesiydi, Shirley)

Televizyonda popülerliği Yabancı Damat’daki Feride rolü ile oldu. Sevgili Dünürüm, Fatmagül’ün Suçu Ne, No 309 oynadığı dizilerden bazılarıdır. Sinemada, Seni Seviyorum Rosa ile Altın Portakal ve Altın Koza sahibi olmuştur. Tamam mıyız, Bizi Hatırla ve Annem filmlerinde oynamıştır. İşitme engellilerle sahneye koyduğu Kurban ve susuz yaz ile Uluslararası Tiyatro ödülü sahibidir.