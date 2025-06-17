Bereketli Topraklar dizisi daha başlamadan karıştı! Başrol değişti

Yeni sezonun en iddialı yapımların başında gelen Süreç Film’in “Bereketli Topraklar” dizisinde beklenmedik bir değişiklik yaşandı.
Yağız Alp Akaydın’ın yöneteceği, Hasan Tolga Pusat ile Ozan Ağaç’ın yazdığı Bereketli Topraklar’ın başrol oyuncusu Engin Akyürek oldu.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Engin Akyürek’le Yağız Alp Akaydın geçen yıllarda Disney Plus’ın lansman dizisi “Kaçış” dizisinde beraber çalışmıştı.
Bereketli Topraklar dizisinin başrolü için Caner Cindoruk’la prensipte el sıkışıldığı gündeme gelmişti.
Safa Önal’ın Derman Bey ve Bodrum Hakimi eserlerinden uyarlanan dizide başarılı aktörün kardeşlerini Bilal Yiğit Koçak ve Sarp Akkaya canlandıracak.
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