MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Bereketli Topraklar dizisi daha başlamadan karıştı! Başrol değişti

Yeni sezonda yeni diziler yayın hayatına merhaba diyecek. Bu projelerden biri de Yağız Alp Akaydın’ın yöneteceği, Hasan Tolga Pusat ile Ozan Ağaç’ın yazdığı Bereketli Topraklar dizisi... Ancak dizi daha başlamadan ortalık karıştı. Bereketli Topraklar'da başrol değişti.

Bereketli Topraklar dizisi daha başlamadan karıştı! Başrol değişti
Öznur Yaslı İkier

Yeni sezonun en iddialı yapımların başında gelen Süreç Film’in “Bereketli Topraklar” dizisinde beklenmedik bir değişiklik yaşandı.

Yağız Alp Akaydın’ın yöneteceği, Hasan Tolga Pusat ile Ozan Ağaç’ın yazdığı Bereketli Topraklar’ın başrol oyuncusu Engin Akyürek oldu.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Engin Akyürek’le Yağız Alp Akaydın geçen yıllarda Disney Plus’ın lansman dizisi “Kaçış” dizisinde beraber çalışmıştı.

ENGİN 1

BAŞROL DEĞİŞTİ

Bereketli Topraklar dizisinin başrolü için Caner Cindoruk’la prensipte el sıkışıldığı gündeme gelmişti.

caner

Safa Önal’ın Derman Bey ve Bodrum Hakimi eserlerinden uyarlanan dizide başarılı aktörün kardeşlerini Bilal Yiğit Koçak ve Sarp Akkaya canlandıracak.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yeni adresi belli oldu! Sete çıkıyorYeni adresi belli oldu! Sete çıkıyor
35 milyon liralık lüks otomobiliyle Bebek'te! Servetiyle gündemdeydi35 milyon liralık lüks otomobiliyle Bebek'te! Servetiyle gündemdeydi

Anahtar Kelimeler:
Caner Cindoruk Engin Akyürek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
25 kiloya düştü! Tedaviyi reddedince vasi istenmişti... Üzen haber geldi

25 kiloya düştü! Tedaviyi reddedince vasi istenmişti... Üzen haber geldi

'Boşandılar' iddiası yayıldı! Sinem Kobal herkesi böyle susturdu

'Boşandılar' iddiası yayıldı! Sinem Kobal herkesi böyle susturdu

Mahkeme Ümit Özdağ için kararını verdi

Mahkeme Ümit Özdağ için kararını verdi

'NOW işine son verdi' iddiası! Sebebi şaşırttı

'NOW işine son verdi' iddiası! Sebebi şaşırttı

Adem Kılıççı Survivor'dan ne kadar kazandı?

Adem Kılıççı Survivor'dan ne kadar kazandı?

'Herkes sahip olabilir' yılda 300 tane üretiyorlar

'Herkes sahip olabilir' yılda 300 tane üretiyorlar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.