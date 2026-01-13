MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Berk Atan ile Gökçe Akyıldız ayrıldı mı? Son hamlesi şaşırttı

Gönül Dağı dizisinin başrol oyuncusu Berk Atan özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Son olarak rol arkadaşı Gökçe Akyıldız ile aşkı belgelenen Berk Atan'ın son hamlesi bu defa şaşırttı.

Berk Atan ile Gökçe Akyıldız ayrıldı mı? Son hamlesi şaşırttı
Öznur Yaslı İkier

TRT 1 ekranlarında 6 sezondur yayınlanan Gönül Dağı dizisine bu sezon pek çok oyuncu girdi. Onlardan biri de Leyla karakteriyle dahil olan Gökçe Ayyıldız oldu.

Gökçe Ayyıldız ve başrol oyuncusu Berk Atan'ın aşk yaşadığı iddiaları ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İkilinin aşkı geçtiğimiz aylarda belgelenmiş Berk Atan ile Gökçe Akyıldız havalimanında görüntülenmişti.

Berk Atan ile Gökçe Akyıldız ayrıldı mı? Son hamlesi şaşırttı 1

Paris dönüşü kameralara takılan ikili görüntü vermemek için ayrı yürümeyi tercih etmişti. Gökçe Akyıldız aşka dair "Böyle planlamamıştık sonra akışta..." ifadelerini kullanmıştı.

ŞAŞIRTAN HAMLE

Berk Atan ile Gökçe Akyıldız aşkının bittiğine dair iddialar gündeme geldi. İkilinin birbirini sosyal medyada takipten çıkması iddiaları güçlendirdi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bebek Otel yorumu: "Biz ortaokuldayken..."Bebek Otel yorumu: "Biz ortaokuldayken..."
Ülkeyi terk edip oyunculuğu bıraktı! 55 kilo verdiÜlkeyi terk edip oyunculuğu bıraktı! 55 kilo verdi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Gökçe Akyıldız Berk Atan gönül dağı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump'tan İran kararı: "Derhal yürürlüğe girdi"

Trump'tan İran kararı: "Derhal yürürlüğe girdi"

Yeni yılda acı haberle sarsıldılar! Amcası ve yengesi hayatını kaybetti

Yeni yılda acı haberle sarsıldılar! Amcası ve yengesi hayatını kaybetti

Tedesco'nun Kante rüyası! Fenerbahçe resmi teklifini yaptı!

Tedesco'nun Kante rüyası! Fenerbahçe resmi teklifini yaptı!

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan hastaneye kaldırıldı

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan hastaneye kaldırıldı

Zam beklerken sıfır araçta sürpriz 'Tamamen elden çıkarmak isteniyor'

Zam beklerken sıfır araçta sürpriz 'Tamamen elden çıkarmak isteniyor'

Gümrük vergisi sonrası fiyat uçurumu yaşandı! 3 binden 10 bine çıktı

Gümrük vergisi sonrası fiyat uçurumu yaşandı! 3 binden 10 bine çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.