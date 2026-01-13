Berk Atan ile Gökçe Akyıldız ayrıldı mı? Son hamlesi şaşırttı

TRT 1 ekranlarında 6 sezondur yayınlanan Gönül Dağı dizisine bu sezon pek çok oyuncu girdi. Onlardan biri de Leyla karakteriyle dahil olan Gökçe Ayyıldız oldu.

Gökçe Ayyıldız ve başrol oyuncusu Berk Atan'ın aşk yaşadığı iddiaları ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İkilinin aşkı geçtiğimiz aylarda belgelenmiş Berk Atan ile Gökçe Akyıldız havalimanında görüntülenmişti.

Paris dönüşü kameralara takılan ikili görüntü vermemek için ayrı yürümeyi tercih etmişti. Gökçe Akyıldız aşka dair "Böyle planlamamıştık sonra akışta..." ifadelerini kullanmıştı.

ŞAŞIRTAN HAMLE

Berk Atan ile Gökçe Akyıldız aşkının bittiğine dair iddialar gündeme geldi. İkilinin birbirini sosyal medyada takipten çıkması iddiaları güçlendirdi.