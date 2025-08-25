MAGAZİN

Berk Oktay'ın adı taciz ve ihanet iddialarına karıştı! Yıldız Çağrı Atiksoy günler sonra suskunluğunu bozdu! Önce paylaştı sonra sildi

Yıldız Çağrı Atiksoy ile 2022 yılında nikah masasına oturan oyuncu Berk Oktay'ın meslektaşı Gülsim Ali ile yakınlaştığı iddialarının ardından manken Tuğçe Aral da oyuncunun kendisine sosyal medya üzerinden taciz mesajları attığını iddia etmişti. Evliliklerinde kriz çıktığı iddia edilen Yıldız Çağrı Atiksoy'dan günler sonra imalı bir paylaşım geldi.

Öznur Yaslı İkier

"Savaşçı" dizisinde birlikte rol alan ve ardından arkadaşlıkları aşka dönüşen oyuncu çift Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, 2022 yılında dünyaevine girmişti.

Ünlü çift mutluluklarını 21 Mayıs'ta kucaklarına aldıkları bebekleri Mira Milena ile taçlandırdı. Anne ve baba olmanın mutluluğu yaşayan ünlü çiftin evliliğinde kriz yaşandığı ve boşanacakları iddia edildi.

Oktay’ın rol aldığı “Harman Yeri” dizisinde partneri Gülsim Ali ile yakınlaştığı ileri sürülürken, manken Tuğçe Aral da oyuncunun kendisine sosyal medya üzerinden taciz mesajları attığını iddia etmişti.

Aral’ın açıklamaları sonrası gözler Atiksoy’a çevrildi. Atiksoy menajeri aracılığıyla yaptığı açıklamada, Aral’ın daha önce de Oktay’a mesajlar gönderdiğini ve bazı aramalarına kendisinin de şahit olduğunu söyledi.

GÜNLER SONRA YENİ PAYLAŞIM

Yasak aşk ve taciz iddiaları konuşulmaya devam ederken, Berk Oktay'ın eşi Yıldız Çağrı Atiksoy'dan yeni bir paylaşım geldi.

Birinin kendisini suya bıraktığı anı paylaşan Atiksoy'un bu hareketi Berk Oktay'a gönderme olarak yorumlandı. Hem yalnızlık hissinin hem de derinlere inmenin hissedildiği fotoğraf sosyal medyada gündem oldu.

Aynı zamanda paylaşılan fotoğraf hayatı akışa bırakmak olarak da yorumlandı. Atiksoy daha sonra paylaşımı kaldırdı.

Anahtar Kelimeler:
Berk Oktay Yıldız Çağrı Atiksoy
