Beşiktaş'ta korkutan yangın! Şebnem Bozoklu'nun evi de hasar gördü

Beşiktaş'ta üç katlı ahşap binada çıkan yangın, yanındaki 3 binaya daha sıçradı. Yangının başladığı binada yaşayan bir kadın çevredekiler tarafından kurtarılırken, bina yola doğru çöktü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, hasar alan binalardan birinde oyuncu Şebnem Bozoklu'nun evinin de olduğu öğrenildi.

Beşiktaş'ta, saat 12.30 sıralarında Arnavutköy Mahallesi Dubaracı Sokak'ta bulunan üç katlı ahşap binada yangın çıktı. Binadan yükselen dumanları görenler itfaiyeye haber verirken, içeride bulunan bir kadını da dışarı çıkardı.

Alevler kısa sürede yan binaya sıçradı. Kısmi çökmeler yaşanan ahşap bina, alevlerin büyümesiyle park halindeki bir otomobilin üzerine çöktü.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, dar sokaklar ve park halindeki araçlar nedeniyle yangına müdahale etmekte güçlük çekti. Alevler kısa sürede 3 binaya daha sıçradı. Ekipler, çektikleri hortumlarla farklı noktalardan müdahale ederek yangını kontrol altına almaya çalıştı. Yangın nedeniyle mahalle yoğun duman altında kaldı; çevredekiler, yüzlerini kapatarak nefes almaya çalıştı. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangın söndürüldü.

ŞEBNEM BOZOKLU'NUN EVİ HASAR GÖRDÜ

Ahşap binada çıkarak alevlerin yanındaki 3 binaya daha sıçradığı yangında aralarında oyuncu Şebnem Bozoklu'nunda evinin yer aldığı 4 bina hasar gördü. 2 bina tamamen kullanılamaz hale geldi.

