MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Bir döneme damga vurmuştu! Ünlü şarkıcı Nadide Sultan’ın lüks villası sosyal medyada gündem oldu

'Konyalım' şarkısıyla bir döneme damga vuran ünlü şarkıcı Nadide Sultan uzun zamandır gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. Eşi ve oğluyla doğayla iç içe bir yaşam süren Nadide Sultan’ın lüks villası sosyal medyada gündem oldu.

Bir döneme damga vurmuştu! Ünlü şarkıcı Nadide Sultan’ın lüks villası sosyal medyada gündem oldu
Öznur Yaslı İkier

'Konyalım' şarkısıyla adını geniş kitlelere duyuran ve bir dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan Nadide Sultan şimdilerde gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.

Bir döneme damga vurmuştu! Ünlü şarkıcı Nadide Sultan’ın lüks villası sosyal medyada gündem oldu 1

2014 yılında nikâh masasına oturduğu eşi yönetmen Hakan Yonat ile mutlu bir evliliği olan Nadide Sultan'ın bir de oğlu var. Eşi ve oğluyla havuzlu lüks bir villada yaşayan ünlü ismin evi sosyal medyada gündem oldu.

Bir döneme damga vurmuştu! Ünlü şarkıcı Nadide Sultan’ın lüks villası sosyal medyada gündem oldu 2

Yemyeşil bir doğada, havuzlu villada yaşayan Nadide Sultan'ın villası 3 oda 1 salondan oluşuyor.

Bir döneme damga vurmuştu! Ünlü şarkıcı Nadide Sultan’ın lüks villası sosyal medyada gündem oldu 3

Ahşap detaylara sahip salon ferah görünümüyle dikkat çekerken tuğla ile örülü duvar ise odaya hareket katıyor.

Bir döneme damga vurmuştu! Ünlü şarkıcı Nadide Sultan’ın lüks villası sosyal medyada gündem oldu 4

Geniş ve ferah salon dışında Nadide Sultan'ın eşiyle paylaştığı bir çalışma odası var. İşte Nadide Sultan'ın salonu, sade mutfağı ve yatak odasından fotoğraflar...

Bir döneme damga vurmuştu! Ünlü şarkıcı Nadide Sultan’ın lüks villası sosyal medyada gündem oldu 5

Bir döneme damga vurmuştu! Ünlü şarkıcı Nadide Sultan’ın lüks villası sosyal medyada gündem oldu 6

İlginizi Çekebilir

Gömlek, tişört, jeans ve dahası! "Giy ve çık" rahatlığı...

Gömlek, tişört, jeans ve dahası! "Giy ve çık" rahatlığı...

 ŞOK'a su sebili geliyor!

ŞOK'a su sebili geliyor!

Okula Dönüş Fırsatları'na özel sırt çantalarında indirim var

Okula Dönüş Fırsatları'na özel sırt çantalarında indirim var

 Yanınızdan ayırmayacaksınız! Kahvenizi gün boyu soğuk tutacak termoslar

Yanınızdan ayırmayacaksınız! Kahvenizi gün boyu soğuk tutacak termoslar

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ünlü şarkıcıyla aşk iddiası! "Ergenler gibi öpüşüyorlardı"Ünlü şarkıcıyla aşk iddiası! "Ergenler gibi öpüşüyorlardı"
Ünlü oyuncu imaj değiştirdi! Tam not aldı Ünlü oyuncu imaj değiştirdi! Tam not aldı
Anahtar Kelimeler:
Nadide Sultan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hakan Çakır cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı

Hakan Çakır cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı

'Bilmeden kullandım' devri bitiyor

'Bilmeden kullandım' devri bitiyor

Benfica-Fenerbahçe maçı için yapay zekadan olay tahmin! Skor bile verdi...

Benfica-Fenerbahçe maçı için yapay zekadan olay tahmin! Skor bile verdi...

Barış Alper Yılmaz'da gerçek bambaşka! Antrenmana çıkmıştı ama...

Barış Alper Yılmaz'da gerçek bambaşka! Antrenmana çıkmıştı ama...

İfşalar sürerken "İslamcı abinin de uykusu kaçsın..." diyerek örnekler verdi

İfşalar sürerken "İslamcı abinin de uykusu kaçsın..." diyerek örnekler verdi

Galatasaray yıldız oyuncuyu bitirdi! Transfer her an açıklanabilir...

Galatasaray yıldız oyuncuyu bitirdi! Transfer her an açıklanabilir...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.