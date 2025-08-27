Bir döneme damga vurmuştu! Ünlü şarkıcı Nadide Sultan’ın lüks villası sosyal medyada gündem oldu

'Konyalım' şarkısıyla adını geniş kitlelere duyuran ve bir dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan Nadide Sultan şimdilerde gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.

2014 yılında nikâh masasına oturduğu eşi yönetmen Hakan Yonat ile mutlu bir evliliği olan Nadide Sultan'ın bir de oğlu var. Eşi ve oğluyla havuzlu lüks bir villada yaşayan ünlü ismin evi sosyal medyada gündem oldu.

Yemyeşil bir doğada, havuzlu villada yaşayan Nadide Sultan'ın villası 3 oda 1 salondan oluşuyor.

Ahşap detaylara sahip salon ferah görünümüyle dikkat çekerken tuğla ile örülü duvar ise odaya hareket katıyor.

Geniş ve ferah salon dışında Nadide Sultan'ın eşiyle paylaştığı bir çalışma odası var. İşte Nadide Sultan'ın salonu, sade mutfağı ve yatak odasından fotoğraflar...