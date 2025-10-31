Bülent Şakrak aşka geldi! 16 yaş küçük sevgilisinin doğum gününü böyle kutladı

2015 yılında dünyaevine giren Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak 2023 yılında tek celsede anlaşmalı olarak boşandı. Şakrak, Ceyda Düvenci ile boşandıktan sonra özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

Daha önce gönlünü kendisinden 22 yaş küçük oyuncu Burcu Kirman'a kaptıran oyuncu bu sefer de kendisinden 16 yaş küçük Duygu Arabacıoğlu ile yeni bir aşka yelken açtı.

Şimdilerde Gönül Dağı dizisinde rol alan oyuncu Bülent Şakrak, sevgilisinin doğum gününde aşka geldi. Şakrak, Arabacıoğlu ile birlikte bir fotoğrafını paylaşarak ''Gülüşü gülden güzel kıvırcığım.. İyi ki doğmuşsun. Seni Seviyorum.'' ifadelerini kullandı.

SEVGİLİSİNE KAYITSIZ KALAMADI

Sevgilinin paylaşımına kayıtsız kalmayan Duygu Arabacıoğlu ise "Seni seviyorum" diye karşılık verdi.