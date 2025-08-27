MAGAZİN

Bülent Şakrak kendisinden 16 yaş küçük sevgiliyle doğum gününü kutladı! Peş peşe romantik pozlar

Ceyda Düvenci ile boşanmasının ardından aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Bülent Şakrak son olarak kendisinden 16 yaş küçük Duygu Arabacıoğlu ile yeni bir aşka yelken açtı. Şakrak yeni yaşını sevgilisiyle kutladı. Romantik pozlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Öznur Yaslı İkier

2015 yılında dünyaevine giren Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak 2023 yılında tek celsede anlaşmalı olarak boşandı. Şakrak, Ceyda Düvenci ile boşandıktan sonra aşk hayatıyla gündemden düşmüyor.

Daha önce gönlünü kendisinden 22 yaş küçük oyuncu Burcu Kirman'a kaptıran oyuncu bu sefer de kendisinden 16 yaş küçük Duygu Arabacıoğlu ile yeni bir aşka yelken açtı.

Bir süredir birlikte olan çift doğum günü kutlamasıyla gündeme geldi.

Yeni yaşını sevgilisiyle kutlayan Şakrak romantik karelerini peş peşe yayınladı.

