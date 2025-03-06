Burcu Binici imaj tazeledi! Yeni görüntüsü çok beğenildi

Son dönemde özel hayatıyla gündemde olan ünlü oyuncu Burcu Binici rapçi Tankurt Manas ile 7 aylık evliliğini 2023 yılında sonlandırmıştı.

Bir süredir sessizliğini koruyan güzel oyuncu geçtiğimiz günlerde Konyaspor Basketbol'da oynayan Merthan Mutlu ile aşkını ilan etti.

TAM NOT ALDI

Burcu Binici şimdi de yaptığı imaj değişikliğiyle dikkat çekti. Sarı saçlarını siyaha boyatan ünlü isim bu haliyle takipçilerinden tam not aldı.

Binici'nin yeni imajına sosyal medyada; 'çok yakışmış', 'harika görünüyor', 'beğendim', 'saçlar çok iyi olmuş' gibi yorumlar yapıldı.