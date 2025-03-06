MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Burcu Binici imaj tazeledi! Yeni görüntüsü çok beğenildi

Burcu Binici imaj tazeledi! Yeni görüntüsü çok beğenildi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
06.03.2025 11:44
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Ben Bu Cihana Sığmazam', 'Düriye'nin Güğümleri' ve daha birçok dizide rol alan ünlü oyuncu Burcu Binici imaj değişikliğine gitti. Sarı saçlarına veda eden ünlü isim saçlarını siyaha boyattı. Burcu Binici'nin yeni görüntüsü takipçilerinden tam not aldı.

Burcu Binici imaj tazeledi! Yeni görüntüsü çok beğenildi

Son dönemde özel hayatıyla gündemde olan ünlü oyuncu Burcu Binici rapçi Tankurt Manas ile 7 aylık evliliğini 2023 yılında sonlandırmıştı.

BURCU 1

Bir süredir sessizliğini koruyan güzel oyuncu geçtiğimiz günlerde Konyaspor Basketbol'da oynayan Merthan Mutlu ile aşkını ilan etti.

burcu 2

TAM NOT ALDI

Burcu Binici şimdi de yaptığı imaj değişikliğiyle dikkat çekti. Sarı saçlarını siyaha boyatan ünlü isim bu haliyle takipçilerinden tam not aldı.

BURCU 3

Binici'nin yeni imajına sosyal medyada; 'çok yakışmış', 'harika görünüyor', 'beğendim', 'saçlar çok iyi olmuş' gibi yorumlar yapıldı.

burcu 4

Mynet'in Sesi
Bülent Şakrak'a acımadı! Bomba özel hayat sorusu karşısında şaştı kaldıBülent Şakrak'a acımadı! Bomba özel hayat sorusu karşısında şaştı kaldı
11 milyonluk hesabını silmişti! Bomba dönüş11 milyonluk hesabını silmişti! Bomba dönüş
Anahtar Kelimeler:
Burcu Binici
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ece Gürel'in eşinden dikkat çeken ilk paylaşım

Ece Gürel'in eşinden dikkat çeken ilk paylaşım

Emekliler dikkat! Zam için şaşırtan rakam 'Jest yapıp seyyanen...'

Emekliler dikkat! Zam için şaşırtan rakam 'Jest yapıp seyyanen...'

35 yaş altı yatırımcılar dikkat! Hazine teminatlı kredi imkanı geliyor...

35 yaş altı yatırımcılar dikkat! Hazine teminatlı kredi imkanı geliyor...

'Apartman alamasa da 3 daire alabilir' Fiyatı gram altını solladı

'Apartman alamasa da 3 daire alabilir' Fiyatı gram altını solladı

Benfica'nın tüm derdi Kerem Aktürkoğlu oldu! Dün geceden beri almadığı eleştiri kalmadı...

Benfica'nın tüm derdi Kerem Aktürkoğlu oldu! Dün geceden beri almadığı eleştiri kalmadı...

Tekel bayiine saldırmışlardı! Whatsapp yazışmaları ortaya çıktı: 'Dayı bizim her şeyimiz hazır'

Tekel bayiine saldırmışlardı! Whatsapp yazışmaları ortaya çıktı: 'Dayı bizim her şeyimiz hazır'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

PARTNER
Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.