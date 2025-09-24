MAGAZİN

Burcu Esmersoy'dan olay paylaşım! Yatak odasından selfie çekti, yanlışlıkla kocasını çıplak ifşaladı!

Ekranların tanınan yüzü sunucu Burcu Esmersoy'un sosyal medya hesabından yaptığı selfie paylaşımı gündem oldu! Yatak odasında kendi fotoğrafını çeken Esmersoy, arkadaki aynada kocasının çıplak halde göründüğünü fark edince aceleyle paylaşımı sildi! Görüntü, sosyal medyada çok konuşuldu. İşte o fotoğraf...

Mustafa Fidan

Sunucu ve oyuncu Burcu Esmersoy, büyük bir sosyal medya kazasıyla gündeme geldi. Yatak odasında selfie çekimi yapıp sosyal medya hesabından paylaşan Esmersoy, bir süre sonra paylaşımına baktığında büyük bir şok yaşadı...

Burcu Esmersoy dan olay paylaşım! Yatak odasından selfie çekti, yanlışlıkla kocasını çıplak ifşaladı! 1

FARKETTİ, KISA SÜREDE SİLDİ! O PAYLAŞIM GÜNDEM OLDU

Esmersoy'un kısa sürede paylaşımını sildiği görülürken, olay fotoğraf sosyal medyada çok konuşuldu.

Burcu Esmersoy dan olay paylaşım! Yatak odasından selfie çekti, yanlışlıkla kocasını çıplak ifşaladı! 2

YATAK ODASINDA SELFİE ÇEKTİ, KOCASINI ÇIPLAK İFŞALADI!

Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan Esmersoy, yaptığı paylaşımda kocası Nazım Akmandil'i çıplak şekilde ifşaladı.

Burcu Esmersoy dan olay paylaşım! Yatak odasından selfie çekti, yanlışlıkla kocasını çıplak ifşaladı! 3

Kısa sürede detayı fark eden Esmersoy paylaşımını silse de görüntü sosyal medyanın gündemine oturdu.

