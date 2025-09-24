Burcu Esmersoy'dan olay paylaşım! Yatak odasından selfie çekti, yanlışlıkla kocasını çıplak ifşaladı!

Sunucu ve oyuncu Burcu Esmersoy, büyük bir sosyal medya kazasıyla gündeme geldi. Yatak odasında selfie çekimi yapıp sosyal medya hesabından paylaşan Esmersoy, bir süre sonra paylaşımına baktığında büyük bir şok yaşadı...

FARKETTİ, KISA SÜREDE SİLDİ! O PAYLAŞIM GÜNDEM OLDU

Esmersoy'un kısa sürede paylaşımını sildiği görülürken, olay fotoğraf sosyal medyada çok konuşuldu.

YATAK ODASINDA SELFİE ÇEKTİ, KOCASINI ÇIPLAK İFŞALADI!

Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan Esmersoy, yaptığı paylaşımda kocası Nazım Akmandil'i çıplak şekilde ifşaladı.

Kısa sürede detayı fark eden Esmersoy paylaşımını silse de görüntü sosyal medyanın gündemine oturdu.