Büşra Pekin, Güllü'nün cenazesinden sonra paylaştı! "2 gün önce konuştuk, buluşup..."

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 6'ncı kattaki evinin penceresinden düştüğü belirtilen şarkıcı Güllü'nün ölümü ile ilgili soruşturma çok yönlü sürüyor. Son olarak Güllü'nün kızı Tuyan Ülkem'in ifadesi ortaya çıktı.

Acılı aileden Ülkem "Annem, Roman havası eşliğinde oynuyordu. Alkollü olduğu için bir anda dengesini kaybedip, evimizin açık olan camından aşağıya düşerek öldü. Kendisini itme kesinlikle söz konusu değil" dedi.

Şarkıcı Güllü geçtiğimiz gün ise yakınlarının feryatları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreni sonrasında oyuncu Büşra Pekin de bir paylaşımda bulundu.

Ünlü oyuncu Büşra Pekin, vefat eden şarkıcı Güllü ile ilgili paylaşımıyla üzüntüsünü dile getirdi. Pekin, Instagram hesabındaki mesajında; ''Güllü ablam. 2 gün önce telefonla konuştuk. Böyle nasıl bir coşkuyla. Hani buluşup tanışacak, dertleşecektik. İnanılmaz üzgünüm'' ifadelerini kullandı.